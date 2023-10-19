"У вас нет более важных дел?": Лох восстал против смены названия

Жители села Лох в Саратовской области весьма прохладно приняли идею депутатов из Москвы о переименовании их населённого пункта. Во-первых, местные недоумевают, почему в Госдуме не спросили их мнения на этот счёт, а во-вторых, убеждены, что парламентариям лучше заняться более острыми проблемами российских малых городов и деревень, чем их названия.

"Лох стал известен на всю страну на 50% благодаря названию. Зачем ломать то, что работает? Люди, живущие в районном центре, считают, что надо закрыть Лоховскую школу. Люди, живущие ещё дальше, считают нужным изменить название села. Почему? Может, у "Новых людей" нет более нужных дел? Пусть посчитают вымирающие деревни, а потом приедут в Лох на экскурсию", — заявил Лайфу местный житель, экскурсовод из села Лох Сергей Кислин.