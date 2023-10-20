5 дурацких оправданий, которыми вы только всех выбесите, а не успокоите

Мы все знакомы с ситуациями, когда человек, кого мы просим о чём-то, начинает сыпать отговорками. И, вместо того чтобы успокоить нас, эти оправдания только раздражают и гневят. Вот пять самых дурацких фраз, с помощью которых люди пытаются изменить ход ситуации в свою сторону. Иногда стоит сказать правду, ведь эти отговорки всех откровенно бесят.

1. "У меня много работы"

Топ-5 худших фраз: Какие оправдания ухудшают ситуацию. Фото © Shutterstock

Это, пожалуй, одно из самых распространённых оправданий, с которыми приходится сталкиваться. Но, позвольте спросить, не всегда ли у всех много работы? Ведь каждый старается быть эффективным и достигать успеха в своей деятельности. Так что это оправдание скорее показывают неорганизованность или нежелание помочь, чем реальную загруженность.

2. "У меня были другие планы"

Не удивляйтесь, когда увидите разочарование в глазах людей, если будете оправдывать несделанную вовремя работу таким образом. Когда вы постоянно откладываете дела в пользу собственных планов, это лишь покажет недостаток уважения с вашей стороны, несерьёзное отношение к обязательствам. Пора научиться находить баланс между личными планами и ответственностью перед другими людьми.

3. "Я забыл"

Оправдания, которые бесят ваших собеседников. Фото © Shutterstock

Неуважение — вот что скрывается под этим "оправданием". Если вы постоянно забываете о собственных обещаниях или обязанностях — это ваша проблема, она не должна касаться и уж тем более как-то подставлять коллег и близких. Если человек постоянно забывает о важных вещах, то возникает вопрос о его профнепригодности.

4. "Завтра начну"

Мы все знакомы с этим оправданием, когда кто-то откладывает выполнение задачи на завтра. Но как часто это "завтра" становится "потом", а "потом" вообще наступает? Откладывание дел или же прокрастинация — это привычка, приводящая к проблемам и недовольству других людей. Ведь они ожидают, что вы выполните свои обещания в срок.

5. "Я слишком устал"

5 дурацких оправданий, которые раздражают и бесят всех. Фото © Freepik / KamranAydinov

Усталость — естественное состояние, которое мы все периодически испытываем. Но использовать её в качестве оправдания для отказа просто нечестно по отношению к другим людям. Если откладываете обещанные дела или прямые служебные обязанности, лишь бы полежать на диване часик или два, это никак не снимает с вас ответственности. Взрослые люди обязаны уметь расставлять приоритеты и контролировать личное время. Иначе с вами просто перестанут общаться и лишат работы.