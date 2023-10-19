"Морячок" женился на "Бабе", "Мужик" умер: Как сложилась жизнь участников тележурнала "Каламбур"

25 лет назад в сетке российских программ появилась новинка, мигом ставшая популярной среди телезрителей всех возрастов. Новый и до этого неизвестный бывшим гражданам СССР формат видеокомиксов мигом стал любимым, как и показавший его "Каламбур". Проект по праву можно называть культовым.

Первый эпизод шоу "Каламбур" транслировали на экраны 12 октября 1996 года, а закрылся тележурнал в июне 2001 года. За пять лет эфира показали 136 оригинальных выпусков. Интересно вспомнить и то, что в нём было несколько рубрик: "Деревня дураков", "Бар "Каламбур", "Крутое пике" и "Железный капут".

К сожалению, сегодня, 19 октября 2023 года, стало известно о кончине одного из актёров "Каламбура" — Сергея Гладкова. Многие знают его по роли усатого мужика из "Деревни дураков". Давайте же вспомним, а какие актёры ещё снимались в культовом тележурнале и как сложилась их судьба.

Сергей Гладков — Мужик, Дранкель и мисс Бурпл

Умер актёр из "Деревни дураков" и "Каламбура" Сергей Гладков. Фото © VK / calambur_group / calambur_group

Одним из самых запоминающихся героев видеожурнала "Каламбур" был Мужик из "Деревни дураков". Своими огромными усами и смешной мимикой персонаж Сергея Гладкова являлся чуть ли не визитной карточкой всего шоу. Но это не единственные роли актёра в этом проекте. Им также были сыграны Диспетчер и мисс Бурпл в "Крутом пике" и Дранкель в "Железном капуте".

19 октября 2023 года стало известно, что Сергей Гладков умер. Знаменитости было 60 лет. Мы знаем, что после закрытия "Каламбура" артист работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов, женился и завёл двоих детей.

Татьяна Иванова — Баба, Официантка и Стюардесса

"Каламбур" 25 лет спустя, как сегодня живут актёры. Фото © VK / calambur_group / calambur_group

Единственной и неповторимой женщиной проекта была актриса Татьяна Иванова. Её самым знаменитым персонажем из всего "Каламбура" была Баба. Но артистка также исполнила и роли Официантки в "Баре "Каламбур", и Стюардессы в "Крутом пике". Занимательный факт: несмотря на то, что по сценарию в "Деревне дураков" парой были Баба и Мужик, в реальности же Татьяна влюбилась в исполнителя роли Морячка Вадима Набокова. Ещё во время существования шоу пара сыграла свадьбу.

После конца "Каламбура" Татьяна не растерялась и продолжила свою актёрскую карьеру, только перешла уже на кино и сериалы. Самыми её запоминающимися ролями можно назвать картины "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки" и "Одесский подкидыш". В браке с Набоковым, который длится уже более 30 лет, родила двоих детей: мальчика Илью и девочку Марию. Сейчас Татьяна выступает на радио и продолжает свою актёрскую карьеру.

Алексей Агопьян — пилот Дринкинс, лейтенант Шмульке и Медведь

Никто бы и подумать не мог, что Медведь из "Деревни дураков" и вечно паникующий второй пилот Дринкинс из "Крутого пике" — один и тот же актёр. Да, эти знаменитые роли принадлежат артисту Алексе Агопьяну. И вы не просто так знаете его в лицо, потому что после закрытия шоу "Каламбур" артист продолжил свою карьеру в театре и кино.

Сегодня Алексея Агопьяна знают не только как клоуна из тележурнала, но и как актёра, снявшегося в сериалах "Интерны" и "Солдаты". В кино он тоже пробовался: самая знаменитая роль — роль Булата Окуджавы из фильма "Таинственная страсть". В настоящее время Агопьян играет в сериалах и кино, в одесском театре "Дом клоунов". О личной жизни не распространяется, но известно, что актёр женат.

Вадим Набоков — Морячок, вечный Пьяница и Жранкель

Что стало с актёрами из "Деревни дураков": 25 лет шоу "Каламбур". Фото © VK / calambur_group / calambur_group

Кто такой Вадим Набоков? Исполнитель в шоу "Каламбур" Морячка и собутыльника Мужика в "Деревне дураков", Морзе в "Крутом пике", вечного Пьяницы в "Баре "Каламбур" и, конечно же, Жранкеля в "Железном капуте". Интересный факт: артист получил музыкальное образование, поэтому прекрасно играет на разных музыкальных инструментах — гитаре, фортепиано, трубе. Своё счастье и любовь всей жизни, как мы писали выше, нашёл на съёмочной площадке, женившись на артистке "Каламбура" Татьяне Ивановой.

Помимо попыток играть в Театре на Таганке, после закрытия тележурнала Вадим Набоков не перестал заниматься творчеством. Пришёл в кинематограф, дебютировав с маленькой ролью в фильме "Не будите спящую собаку". За всю карьеру актёр снялся в более 30 проектах, в том числе в сериалах "Ликвидация" и "Дикий".

Юрий Стыцковский — Повар, Командор и Рокер

Как сегодня выглядят актёры из "Каламбура", что с ними стало. Фото © VK / calambur_group / calambur_group

В знаменитом юмористическом шоу Юрий Стыцковский, а по совместительству руководитель и ведущий программы "Каламбур", лично исполнил такие запоминающиеся роли, как Командор в "Крутом пике", герр Майор в "Железном капуте", Рокера и Повара в "Баре "Каламбур". Пользовался Юрий хоть и не самой большой любовью зрителей из-за некоторых своих героев, но и обделённым ею не был.