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19 октября, 05:00

10 фотодоказательств, что Турция действительно страна котиков

Все знают, что в Турции очень много усатых. Целыми стаями они гуляют по улицам Антальи на потеху туристам и местным жителям. Но эти красавцы достойны того, чтобы познакомиться с ними по отдельности... Этим и займёмся!

"Гид в Эфесе заснул на рабочем месте... 10/10 приеду снова!" tnatmr.

Фото © Reddit / tnatmr

Фото © Reddit / tnatmr

"Я тут сижу", — batmanthefapman.

Фото © Reddit / batmanthefapman

Фото © Reddit / batmanthefapman

"С меня писали!" batuhaninci1.

Фото © Reddit / batuhaninci1

Фото © Reddit / batuhaninci1

"Внимание! Не наступите на этого крошечного кота!" bergnreturns.

Фото © Reddit / bergnreturns

Фото © Reddit / bergnreturns

"Охранник на станции метро в Стамбуле", — wondebro.

Фото © Reddit / wondebro

Фото © Reddit / wondebro

"Кот на Гранд Базаре", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"По какой-то причине этот парень всегда сидит именно здесь и в основном позирует вот так", — umutthesmooth.

Фото © Reddit / umutthesmooth

Фото © Reddit / umutthesmooth

"Турецкая сладость", — j4rw1s.

Фото © Reddit / j4rw1s

Фото © Reddit / j4rw1s

"Дайте коту рыбу, и он будет сыт один день. Дайте коту удочку... и он будет выглядеть очень мило", — KVPF10.

Фото © Reddit / KVPF10

Фото © Reddit / KVPF10

"Я сделал это фото в 2015 году в районе Еникапы в Стамбуле. Одно из самых любимых", — eXclurel.

Фото © Reddit / eXclurel

Фото © Reddit / eXclurel

ИИ показал, как бы выглядели герои "Счастливы вместе" от Уэса Андерсона, и это чистое искусство

ИИ показал, как бы выглядели герои "Счастливы вместе" от Уэса Андерсона, и это чистое искусство

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Reddit / wondebro / Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
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