10 фотодоказательств, что Турция действительно страна котиков

Все знают, что в Турции очень много усатых. Целыми стаями они гуляют по улицам Антальи на потеху туристам и местным жителям. Но эти красавцы достойны того, чтобы познакомиться с ними по отдельности... Этим и займёмся!