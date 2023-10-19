10 фотодоказательств, что Турция действительно страна котиков
Все знают, что в Турции очень много усатых. Целыми стаями они гуляют по улицам Антальи на потеху туристам и местным жителям. Но эти красавцы достойны того, чтобы познакомиться с ними по отдельности... Этим и займёмся!
"Гид в Эфесе заснул на рабочем месте... 10/10 приеду снова!" — tnatmr.
Фото © Reddit / tnatmr
"Я тут сижу", — batmanthefapman.
Фото © Reddit / batmanthefapman
"С меня писали!" — batuhaninci1.
Фото © Reddit / batuhaninci1
"Внимание! Не наступите на этого крошечного кота!" — bergnreturns.
Фото © Reddit / bergnreturns
"Охранник на станции метро в Стамбуле", — wondebro.
Фото © Reddit / wondebro
"Кот на Гранд Базаре", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"По какой-то причине этот парень всегда сидит именно здесь и в основном позирует вот так", — umutthesmooth.
Фото © Reddit / umutthesmooth
"Турецкая сладость", — j4rw1s.
Фото © Reddit / j4rw1s
"Дайте коту рыбу, и он будет сыт один день. Дайте коту удочку... и он будет выглядеть очень мило", — KVPF10.
Фото © Reddit / KVPF10
"Я сделал это фото в 2015 году в районе Еникапы в Стамбуле. Одно из самых любимых", — eXclurel.
Фото © Reddit / eXclurel
Reddit / wondebro / Пользователь Reddit