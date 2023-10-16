ИИ показал, как бы выглядели герои "Счастливы вместе" от Уэса Андерсона, и это чистое искусство

А вы знали, что совсем скоро на телеэкраны выйдет продолжение сериала "Счастливы вместе"? Пока о новых выпусках известно немного… Но ведь можно пофантазировать! Дидждитал-художник решил представить, как бы выглядели персонажи культового ситкома, если бы его снимали не телевизионщики из РФ, а команда режиссёра Уэса Андерсона, известного своими картинами "Семейка Тененбаум", "Бесподобный мистер Фокс" и "Королевство полной луны".

Гена Букин — Виктор Логинов

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Гена Букин, глава семейства, в оригинальном сериале лишь продавец обуви, который ненавидит свою жизнь, и только семья заставляет его не опускать руки. В интерпретации нейросети герой Виктора Логинова превратился, кажется, в довольно успешного персонажа в стильном костюмчике. В таком можно отправляться просаживать своё состояние, которое досталось в наследство.

Даша Букина — Наталья Бочкарёва

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Даша Букина во вселенной Андерсона, в принципе, своей сути не поменяла. Рыжеволосая красотка всё так же любит красиво приодеться и сделать укладку, чтобы быть всегда "на стиле".

Света Букина — Дарья Сагалова

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Героиня Даши Сагаловой в обработке нейросети стала работницей симпатичного кафе. Нужно отметить, искусственный интеллект ничего не придумал: в одной из серий Света действительно была официанткой местной забегаловки. Так что всё "по канону"! Правда, заведения в Екатеринбурге нулевых явно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в фильмах Уэса Андерсона, поэтому локацию пришлось нарисовать с нуля.

Рома Букин — Александр Якин

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Великий и ужасный Грандмастер Бит отлично бы вписался в атмосферу "Королевства полной луны". Вообще, персонаж способного молодого человека из неблагополучной семьи, который попадает в частную школу за свои заслуги, — неплохая такая завязка для фильма, правда?

Барон

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Барон... А пёс, как всегда, великолепен! Кстати, по информации съёмочной группы, в обновлённых "Букиных" пёс тоже будет. Правда, оригинальный пушистый актёр уже умер, так что на его роль пришлось искать нового пёселя.

Лена Полено — Юлия Захарова

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Жёсткий нрав Лены Полено тоже отлично вписывается в симметричную эстетику творений Андерсона. Закрытая одежда, идеальная укладка, натянутая улыбка — перед нами типичный антагонист! Кстати, нужно отметить, что на сгенерированных нейросетью кадрах Лена выглядит отлично. Чего не скажешь об исполнительнице роли Юлии Захаровой. Недавно девушка попала на видео в неадекватном состоянии, чем сильно напугала фанатов сериала.

Евгений Степанов — Алексей Секирин

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀