В "Покровских воротах" спустя 41 год заметили забавный ляп

Внимательные зрители советской киноклассики "Покровские ворота" (1982 год) обнаружили в комедии Михаила Козакова новый ляп, который не сразу бросается в глаза. Заметить неточность можно на 18-й минуте второй серии, где главный герой по имени Костик пытается очаровать работницу загса Маргариту. Об этом сообщил РБК Life.

Киноляп с пиджаком Костика. Кадр © "Покровские ворота". Режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / kinopoisk.ru

Для прогулки по московским улочкам остроумный аспирант надел тёмный пиджак, украшенный вязаным воротом и манжетами. Под ним красуется белая сорочка с расстёгнутой верхней пуговицей. А спустя мгновение в следующих кадрах герой идёт со спутницей уже в обычном пиджаке более светлого оттенка и галстуке.