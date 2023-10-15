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15 октября, 04:34

В "Покровских воротах" спустя 41 год заметили забавный ляп

В "Покровских воротах" нашли новый киноляп с разными пиджаками Костика

<p>Костик и Маргарита на прогулке. Обложка © "Покровские ворота". Режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/77203/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Костик и Маргарита на прогулке. Обложка © "Покровские ворота". Режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / kinopoisk.ru

Внимательные зрители советской киноклассики "Покровские ворота" (1982 год) обнаружили в комедии Михаила Козакова новый ляп, который не сразу бросается в глаза. Заметить неточность можно на 18-й минуте второй серии, где главный герой по имени Костик пытается очаровать работницу загса Маргариту. Об этом сообщил РБК Life.

Киноляп с пиджаком Костика. Кадр © "Покровские ворота". Режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / kinopoisk.ru

Киноляп с пиджаком Костика. Кадр © "Покровские ворота". Режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / kinopoisk.ru

Для прогулки по московским улочкам остроумный аспирант надел тёмный пиджак, украшенный вязаным воротом и манжетами. Под ним красуется белая сорочка с расстёгнутой верхней пуговицей. А спустя мгновение в следующих кадрах герой идёт со спутницей уже в обычном пиджаке более светлого оттенка и галстуке.

В "Операции "Ы" нашли нелепый киноляп в эпизоде на складе

В "Операции "Ы" нашли нелепый киноляп в эпизоде на складе

Схожий "косяк" допустили и создатели культового фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В сцене с оплакиванием ухода Кузякина из семьи рубашка дяди Мити внезапно меняет цвет.

Илья Пушкарев
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