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6 октября, 16:50

Зрители нашли киноляп с меняющейся рубашкой дяди Мити в фильме "Любовь и голуби"

<p>В фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп с рубашкой дяди Мити. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0KmS5gk4ve4&t=3671s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киноконцерн "Мосфильм"</a></p>

В фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп с рубашкой дяди Мити. Обложка © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

В культовом фильме "Любовь и голуби", снятом режиссёром Владимиром Меньшовым, зрители обнаружили киноляп — загадочные метаморфозы с цветом рубашки дяди Мити в эпизоде, где герои оплакивают уход из семьи Василия Кузякина. Об этом пишет РБК Life.

60-летнего дядю Митю сыграл в киноленте Сергей Юрский. Герой запомнился поклонникам своими тельняшкой и кепкой, а его искромётные реплики давно ушли в народ. Одна из запоминающихся сцен с участием персонажа происходит в доме Кузякиных, где Надежда убивается из-за бросившего её мужа. Мать успокаивают дети, а также соседи — баба Шура и дядя Митя.

Сначала камера выхватывает стоящего в комнате у окна героя, на котором надеты тельняшка, зелёная рубашка и пиджак. Затем вновь зрители видят слёзную сцену с Надеждой, после чего дядя Митя замечает: "Потоп сейчас будет". И тут он на пару секунд появляется в кадре в клетчатой рубашке. В продолжение эпизода её цвет вновь становится прежним — зелёным.

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Ранее сообщалось, что в снятой в 1965 году комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссёра Леонида Гайдая внимательные зрители продолжают находить удивительные ляпы. Так, одна из неточностей оказалась в эпизоде, где Трус, Балбес и Бывалый пробрались на склад.

Татьяна Миссуми
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