Зрители нашли киноляп с меняющейся рубашкой дяди Мити в фильме "Любовь и голуби"

В культовом фильме "Любовь и голуби", снятом режиссёром Владимиром Меньшовым, зрители обнаружили киноляп — загадочные метаморфозы с цветом рубашки дяди Мити в эпизоде, где герои оплакивают уход из семьи Василия Кузякина. Об этом пишет РБК Life.

60-летнего дядю Митю сыграл в киноленте Сергей Юрский. Герой запомнился поклонникам своими тельняшкой и кепкой, а его искромётные реплики давно ушли в народ. Одна из запоминающихся сцен с участием персонажа происходит в доме Кузякиных, где Надежда убивается из-за бросившего её мужа. Мать успокаивают дети, а также соседи — баба Шура и дядя Митя.

Сначала камера выхватывает стоящего в комнате у окна героя, на котором надеты тельняшка, зелёная рубашка и пиджак. Затем вновь зрители видят слёзную сцену с Надеждой, после чего дядя Митя замечает: "Потоп сейчас будет". И тут он на пару секунд появляется в кадре в клетчатой рубашке. В продолжение эпизода её цвет вновь становится прежним — зелёным.