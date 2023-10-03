В "Операции "Ы" нашли нелепый киноляп в эпизоде на складе

В снятой в 1965 году комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссёра Леонида Гайдая внимательные зрители продолжают находить удивительные ляпы. Напомним, что фильм состоит из трёх новелл: "Напарник", "Наваждение" и "Операция "Ы". Главную роль в них — наивного и в то же время находчивого студента Шурика — исполнил Александр Демьяненко. РБК Life обратил внимание на казус в третьей части, где Трус, Балбес и Бывалый пробрались на склад.

Ляп с исчезающей резиновой покрышкой за спиной Шурика. Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

По сюжету Шурик подменяет сторожа, на базе появляются Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). Студент пытается догнать Балбеса, в какой-то момент (на 1:21:50 от начала картины) он перепрыгивает через тележку, которая едет на него. Оказавшись у ворот, тележка ударяется о резиновую покрышку, которая лежит на рельсах, и откатывается в спину главному герою. Причём ни до этого момента, ни в следующем кадре покрышки не видно.

Ляп с исчезающей резиновой покрышкой в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"