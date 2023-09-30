В легендарном "Вие" спустя 56 лет заметили киноляп с Куравлёвым

В фильме Константина Ершова и Георгия Кропачёва "Вий" (1967 год) по произведению Николая Гоголя нашли забавный киноляп. Он связан с одеждой Хомы Брута — студента духовного училища, который должен провести три ночи в церкви и отпеть панночку, которая, по словам местных жителей, была ведьмой. Роль Хомы сыграл Леонид Куравлёв, а Панночку — Наталья Варлей.

На плече героя Хомы Брута видна дыра. Скриншот видео © "Мосфильм"

Киноляп, который не замечали 56 лет, нашёл РБК Lifе. На 16-й минуте Хома вместе с товарищем отправляются к ректору. До этого на кадрах видно, что на плече у героя порван рукав. Такую огромную дырку сложно не заметить, но буквально через пару секунд студент приходит к ректору — и тут бросается в глаза, что с одеждой всё в порядке.

А здесь на плече героя Хомы Брута дыры нет. Скриншот видео © "Мосфильм"

Этот фильм называют первым советским хоррором. После выхода в 1967 году его посмотрели более 32 миллионов зрителей СССР. Спустя столько лет картина остаётся волнующим ужастиком даже для привыкшего к спецэффектам кинолюбителя.