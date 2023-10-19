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19 октября, 02:21

Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках

В четверг, 19 октября, в Московском регионе будет облачно, ожидается дождь с мокрым снегом и температура до +6 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в Москве синоптики обещают +4… +6 °C, ночью похолодает до +1 °C. В области днём будет +1… +6 °C, ночью подморозит до –2 °C. Местами возможна гололедица.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный, скорость 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление — 742 миллиметра ртутного столба.

Москвичам пообещали заморозки уже на этой неделе

Москвичам пообещали заморозки уже на этой неделе

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что центральная часть России вступила в межсезонье, или "глубокую осень". По его словам, теперь потепления ждать не стоит: будет только холоднее.

Обложка ©

Unsplash / Osman Rana

Лариса Сафронова
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