Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках

В четверг, 19 октября, в Московском регионе будет облачно, ожидается дождь с мокрым снегом и температура до +6 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в Москве синоптики обещают +4… +6 °C, ночью похолодает до +1 °C. В области днём будет +1… +6 °C, ночью подморозит до –2 °C. Местами возможна гололедица.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный, скорость 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление — 742 миллиметра ртутного столба.