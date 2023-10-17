Навредят вашей жизни: 7 вещей, которые нужно срочно убрать из ванной

Многие вещи настолько плотно вошли в нашу бытовую жизнь, что кажутся очевидными и поэтому правильными. Ну где ещё хранить зубную щётку, как не в стаканчике на раковине, — под подушкой, что ли? Но не всё так просто. Дело в том, что верный спутник ванной комнаты — повышенная влажность: обычно это самое мокрое помещение в квартире или доме. Именно поэтому некоторые вещи хранить там не рекомендуется. Какие? Рассказываем.

1. Косметика

Косметика обычно имеет срок годности 12 месяцев. Поэтому после вскрытия банки лучше хранить на туалетном столике в спальне или в холодильнике. Фото © Freepik

Неважно, используете вы пудру, крем или жидкую косметику — всё это должно храниться при комнатной температуре, а значит, точно не в ванной комнате. Просто добавьте это в свой список причин инвестировать в новый туалетный столик для спальни или любой другой для этой комнаты.

2. Зубные щётки

Это, конечно, звучит максимально странно, но щётки хранить в совмещённых санузлах — очень и очень плохая идея. Ведь на них каждый раз после смыва воды в унитазе оседают частички экскрементов, которые вы потом заносите в рот. Если вариантов нет, положите щётку в закрытый футляр или любую другую ёмкость с крышкой.

3. Презервативы

Лучшее место для презервативов — сухое прохладное помещение. Поэтому самая влажная и тёплая комната в вашем доме точно не подойдёт. В противном случае они быстро испортятся. Жара, холод, а также температурные перепады делают латекс слабым и высушивают его. Ящик прикроватной тумбочки в спальне — лучшее место для их хранения.

4. Ножницы и бритвенные станки

Хранение бритвы и ножниц в ванной комнате может навредить вашему здоровью. Фото © Shutterstock

Если вы хотите продлить срок использования бритвенных станков, то не стоит хранить их в ванной. Влажность окисляет металлические лезвия, делая их менее острыми. Кроме того, таким образом можно занести себе инфекцию. Тщательно высушивайте лезвие после каждого использования, и тогда бритвенный станок прослужит вам гораздо дольше.

5. Лекарства

Ванная комната — не место для домашней аптечки. Из-за влаги и колебаний температуры лекарства могут испортиться. Вместо этого храните их при комнатной температуре и в сухости. Вполне подойдёт дальний ящик кухонного гарнитура или шкаф в спальне, ведь вы вряд ли используете все свои запасы лекарств постоянно.

6. Расчёски

Почему расчёску нельзя хранить в ванной комнате? Фото © Shutterstock

Расчёски и гребни для волос, которые так удобно хранить в ванной комнате, тоже могут стать рассадником бактерий. К тому же из-за влажности на них может появиться плесень. Чтобы сохранить здоровье волос, лучше держать расчёски в спальне.

7. Тампоны