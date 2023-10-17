Эти 5 пород кошек обожали в СССР, а теперь их редко у кого встретишь

В советских семьях почти не было чистокровных породистых пушистиков, если не считать дипломатов, послов и прочих привилегированных граждан. Кошачье разнообразие началось в конце 80-х годов. И первая выставка пушистых в Москве, в 1986 году, поразила жителей СССР в самое сердечко. Какие же модные породы были в те времена?

1. Русская голубая — любимая порода советских граждан

Происхождение кошек с породой русская голубая — Россия, город Архангельск. Они были особенно модными в Российской империи и СССР. Фото © Сергей Метелица

Одна из самых известных и любимых пород в мире. По легенде, несколько веков назад английские моряки так очаровались изящными кошками серо-голубого цвета, что забрали к себе на корабль. Также известно, что Екатерина II много раз дарила котят послам других держав. После Второй мировой войны котейки оказались под угрозой исчезновения, однако уже в конце 1940-х заводчики снова возродили эту старинную и красивую породу. В существующем виде русские голубые кошки были восстановлены в СССР и России только в 70–90-х годах и сразу же стали популярны из-за внешности. Красивые, изящные, некрупные кошки с очень выразительными глазами. Шерсть двойная, густая, но короткая… Не усатик, а мечта.

2. Сибирская кошка — кто заводил в СССР

5 пород, которые в СССР можно было встретить везде, а сейчас их и след простыл. Фото © ТАСС / Павел Максимов

Во времена СССР сибирскую породу очень любили и считали "народной" из-за хорошего характера и здоровья. Эта кошка может хорошо уживаться со всеми, в том числе с детьми. Несмотря на густую шерсть, сибирская порода считается гипоаллергенной из-за того, что у неё низкий уровень белка, вызывающего аллергическую реакцию у людей.

3. Почему в Советском Союзе любили породу кошек уральский рекс

Котиков породы уральский рекс часто заводили в Советском Союзе. Фото © Shutterstock

Настоящая кудрявая кошка, первые упоминания о которой относятся ещё к началу XX века. Какое-то время порода считалась исчезнувшей, но в конце 1980-х свердловские фелинологи смогли её восстановить. Тогда в Союзе и начался период ажиотажа на этих усатиков. Сейчас существуют короткошёрстные и косматые полудлинношёрстные уральские рексы.

4. Кошки времён СССР — европейская короткошёрстная

Какие породы кошек чаще всего встречались в СССР? Фото © Виктор Садчиков

Международными фелинологическими организациями европейская короткошёрстная порода кошек была принята лишь в 1982 г., но на территории бывшего СССР она до сих пор существует в своём "первозданном" виде. Эти мягколапки неприхотливы и имеют весьма развитые инстинкты, поэтому часто содержатся в частных домах как эффективное оружие против назойливых грызунов. Будучи склонными к самовыгулу, они приносят многочисленное разномастное потомство, а также вполне способны выживать на улицах как полудикие животные, мало зависящие от человека.

5. За что граждане Страны Советов любили персидских котиков

Кошки Советского Союза: какие породы были популярны у граждан во времена СССР? Фото © ТАСС / Борис Клипиницер