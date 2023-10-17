Заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" подали более 340 тыс. человек
Более 60 тысяч семей — свыше 340 тысяч человек — подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное". Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на первом заседании Наблюдательного совета конкурса президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Среди тех, кто подал заявку на конкурс, — Василий и Евдокия Безруковы из города Кулебаки Нижегородской области, которые в ноябре этого года отметят 70-летний юбилей совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. А вот самая многочисленная на данный момент команда — это семья Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приёмные. В числе участников конкурса династии педагогов, атомщиков и даже гармонистов.
"Участие в конкурсе "Это у нас семейное" даёт семьям возможность выиграть по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз — уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны. Все семейные команды совершенно удивительные, они предмет гордости для России. Самое главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна", — отметил Кириенко.
На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа.
"Совсем скоро мы откроем первые задания. Они необычные, а главное — построены таким образом, чтобы каждый член семьи независимо от возраста нашёл в них для себя что-то интересное", — сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Приём заявок на конкурс продлится до 4 ноября 2023 года. Подать заявку можно на сайте "Этосемейное.рф". В конкурсе могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Например, дети от пяти до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.
Ранее Лайф рассказывал, что подмосковный педиатр привёл на конкурс "Это у нас семейное" жену, четверых детей и бабушку с дедушкой. Врач отметил, что подобные мероприятия дают хорошую возможность сплотить семейные ряды и усилить связь между поколениями. Кстати, проведённый опрос показал, что досуг вместе с близкими проводят лишь 86% россиян.