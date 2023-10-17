Заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" подали более 340 тыс. человек

Более 60 тысяч семей — свыше 340 тысяч человек — подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное". Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на первом заседании Наблюдательного совета конкурса президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Среди тех, кто подал заявку на конкурс, — Василий и Евдокия Безруковы из города Кулебаки Нижегородской области, которые в ноябре этого года отметят 70-летний юбилей совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. А вот самая многочисленная на данный момент команда — это семья Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приёмные. В числе участников конкурса династии педагогов, атомщиков и даже гармонистов.

"Участие в конкурсе "Это у нас семейное" даёт семьям возможность выиграть по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз — уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны. Все семейные команды совершенно удивительные, они предмет гордости для России. Самое главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна", — отметил Кириенко.

На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа.

"Совсем скоро мы откроем первые задания. Они необычные, а главное — построены таким образом, чтобы каждый член семьи независимо от возраста нашёл в них для себя что-то интересное", — сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.