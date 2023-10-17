"Тема изжила себя": В российских театрах высказались об уехавших из РФ артистах

Тема с уехавшими из России артистами искусственно раздута. Об этом заявил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, в учреждении нет уехавших, кроме одного артиста, который был занят только в одном спектакле.

"Тема искусственно раздута. Если посмотреть в процентном соотношении, кто работает сегодня в театре и кто уехал, то это абсолютно жалкий процент. Обидно, конечно, что многие видные люди, которые определяли в том числе лицо российского театра, приняли для себя решение уехать. Но это их выбор", — сказал Крок в беседе с НСН.

По словам директора театра, он исповедует другой принцип. Он считает, что в сложные для страны времена нужно быть с ней, а не "бегать по заграницам и искать лучшей доли". Крок уточнил, что из всех артистов театра уехал только один и учреждение пережило это спокойно и не потеряло ни одного спектакля из репертуара. А вот художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев отметил, что тема с уехавшими артистами изжила себя.

"То, что уехали, отношусь к этому спокойно. Прошло время, и уже эта тема изжила себя. Мне неинтересно", — заявил Гальцев.