В Европе отменили "уникальный" спектакль с актёром Белым, сбежавшим из РФ после начала СВО

В Европе отменили очередной спектакль с участием актёра Анатолия Белого, уехавшего из России в Израиль. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, организаторы отменили постановку "Я здесь", которую должны были показать в Праге 18 октября. Ранее от гастролей актёра отказались и в Париже. Причиной стал низкий спрос на билеты.

В описании постановки говорилось, что это "уникальный спектакль, который покорил мир", однако какого-либо интереса представление не вызвало, и организаторы приняли решение отменить продажу билетов и вернуть уже реализованные.

Анатолий Белый — бывший муж актрисы Марины Голуб, снимался в сериалах "Бригада", "Ева, рожай!", "Мастер", "Куприн. Яма" и других. После начала СВО он уволился из МХТ им. Чехова и эмигрировал в Израиль с семьёй. В одном интервью актёр заявил: он настолько любит свою новую страну, что спокойно отнесётся к тому, что его детям придётся идти служить в израильскую армию.

Однако после начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной Белый поплатился за свои слова. Журналист Михаил Шахназаров назвал актёра "девочкой" за то, что тот переобулся и забанил подписчицу за вопрос, записался ли он сам в ЦАХАЛ. Своей родиной Белый называет Украину, но вступить в ВСУ он также не изъявлял желания.