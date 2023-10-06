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6 октября, 13:23

"Это мне непонятно": Охлобыстин оценил поведение бежавшего из РФ актёра Белого

Охлобыстин: Не понимаю, зачем Анатолию Белому плести интриги против России

<p>Анатолий Белый. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Анатолий Белый. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актёр, режиссёр и писатель Иван Охлобыстин прокомментировал нынешнюю деятельность уехавшего из России актёра Анатолия Белого. Своё мнение он озвучил во время творческой встречи в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, которая проводилась в рамках проекта "Творческие встречи и лаборатории" при поддержке Министерства культуры РФ.

"Это как представительство своего комьюнити. Ну уехал. Но чтобы интриги плести... Это мне непонятно", — поделился своим взглядом на поведение бывшего коллеги Охлобыстин, отвечая на вопрос от aif.ru.

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Ранее Анатолий Белый признался, что больше всего после отъезда из России скучает по своей квартире в Москве, которую покинул с "самым главным" — семьёй, собой и важными книгами. Он переехал в Израиль, где его родители живут уже более 25 лет.

Юрий Лысенко
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