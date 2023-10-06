"Это мне непонятно": Охлобыстин оценил поведение бежавшего из РФ актёра Белого

Актёр, режиссёр и писатель Иван Охлобыстин прокомментировал нынешнюю деятельность уехавшего из России актёра Анатолия Белого. Своё мнение он озвучил во время творческой встречи в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, которая проводилась в рамках проекта "Творческие встречи и лаборатории" при поддержке Министерства культуры РФ.

"Это как представительство своего комьюнити. Ну уехал. Но чтобы интриги плести... Это мне непонятно", — поделился своим взглядом на поведение бывшего коллеги Охлобыстин, отвечая на вопрос от aif.ru.