Немоляева указала на грех Лазаревой*, который той уже не замолить

Возмущение поведением коллег-актёров Дмитрия Назарова* и Артура Смольянинова**, а также бывшей юмористки Татьяны Лазаревой* выразила 86-летняя актриса и народная артистка России Светлана Немоляева. Своим негодованием звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж" и "Небеса обетованные" поделилась с журналистами во время открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел", куда её пригласили в качестве почётного гостя.

"Ну ты уехал и уехал, зачем ты говоришь гадости про свою страну? Зачем? Когда ты в ней что-то сделал уже, когда тебя тут любили... Но есть такие, как Татьяна Лазарева*, она никто и ничто, она не сделала ничего, и вообще непонятная личность. Теперь же она огрызается, как маленькая собачонка, говорит гадости", — сообщила Немоляева в беседе с aif.ru.