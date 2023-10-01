Немоляева указала на грех Лазаревой*, который той уже не замолить
Светлана Немоляева раскритиковала уехавших артистов за выпады против России
Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Возмущение поведением коллег-актёров Дмитрия Назарова* и Артура Смольянинова**, а также бывшей юмористки Татьяны Лазаревой* выразила 86-летняя актриса и народная артистка России Светлана Немоляева. Своим негодованием звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж" и "Небеса обетованные" поделилась с журналистами во время открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел", куда её пригласили в качестве почётного гостя.
"Ну ты уехал и уехал, зачем ты говоришь гадости про свою страну? Зачем? Когда ты в ней что-то сделал уже, когда тебя тут любили... Но есть такие, как Татьяна Лазарева*, она никто и ничто, она не сделала ничего, и вообще непонятная личность. Теперь же она огрызается, как маленькая собачонка, говорит гадости", — сообщила Немоляева в беседе с aif.ru.
Она призналась, что, услышав заявления Лазаревой*, была поражена тому, какой грех та берёт на себя, имея в виду её слова о радости, которую вызывают атаки беспилотников по российским городам. Актриса напомнила о случае, когда под Белгородом мужчина был убит во дворе собственного дома сброшенным с дрона ВСУ боеприпасом. Такое отношение к людям, по мнению Немоляевой, иначе как бесовщиной и не назвать и такой грех с души Лазаревой* уже никогда не смыть.
К слову, на церемонии закрытия "Волгоградского факела" актрисе вручили награду "За выдающийся вклад в актёрскую профессию". Это уже второе проведение фестиваля, который стал масштабнее и продолжительнее по сравнению с форумом в прошлом году.
А в начале сентября Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*. Помимо него в список попали ещё пять человек.
* Внесены в реестр иностранных агентов.
** Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.