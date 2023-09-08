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8 сентября, 18:11

Фронтмен "Порнофильмов" Владимир Котляров* теперь иноагент

Минюст внёс в реестр иноагентов солиста "Порнофильмов" Владимира Котлярова*

<p>Владимир Котляров*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya</p>

Владимир Котляров*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*. Помимо него, в список попали ещё пять человек.

Новый статус Котляров* получил из-за открытой поддержки Украины, сотрудничества с террористическими организациями и публикации ложных сведений о ходе СВО. Иноагентами также признаны публицист Андрей Мальгин*, журналист и телеведущий Мумин Шакиров*, политик и общественный деятель Наталья Пелевина*, тульский депутат Ольга Подольская* и историк Николай Митрохин*.

Минюст внёс Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Минюст внёс Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Ранее Минюст внёс в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*. В частности, Штефанов* выступал против СВО на Украине и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Андрей Бражников
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