Фронтмен "Порнофильмов" Владимир Котляров* теперь иноагент

Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*. Помимо него, в список попали ещё пять человек.

Новый статус Котляров* получил из-за открытой поддержки Украины, сотрудничества с террористическими организациями и публикации ложных сведений о ходе СВО. Иноагентами также признаны публицист Андрей Мальгин*, журналист и телеведущий Мумин Шакиров*, политик и общественный деятель Наталья Пелевина*, тульский депутат Ольга Подольская* и историк Николай Митрохин*.

Ранее Минюст внёс в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*. В частности, Штефанов* выступал против СВО на Украине и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ.