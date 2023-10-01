Галкин* выступил с неожиданным предложением после отмены концертов в Казахстане

В Казахстане отменены концерты юмориста Максима Галкина, запланированные на 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате, так как будет проводиться замена труб в системе водопровода. Об этом сообщили в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики.

"В период с 4 по 10 октября 2023 года коммунальное предприятие "Астана су арнасы" ("Астанинский водоканал". — Прим. Лайфа) будет проводить технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории прилегающей к РГКП "ГКО "Казахконцерт" имени Розы Баглановой", — уточняется в заявлении.

Также и в Алма-Ате приступили к техническим ремонтным работам с 1 октября, что стало причиной приостановки концертной деятельности в местном Дворце Республики. Организаторы мероприятия уже предупредили Галкина* об отмене его выступлений и расторгли с ним договор. Артист уже выступил со встречным предложением в связи со срывом мероприятий.

"Сегодня выясняется, что одновременно, в один день, в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом — водопровод! Поэтому оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И что это? В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?" — написал Галкин* в соцсетях.

Как сообщалось, площадки Казахстана отказывают Максиму Галкину* в выступлениях, ссылаясь на ремонт. Артист должен был выступить в Центральном концертном зале "Казахстан" 8 октября, но в здании будет проводиться реконструкция водопровода.