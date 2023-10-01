Залы Казахстана закрываются "на ремонт", чтобы не проводить концерты Галкина*

Площадки Казахстана отказывают Максиму Галкину* в выступлениях, ссылаясь на ремонт. Артист должен был выступить в Центральном концертном зале "Казахстан" 8 октября, но сегодня администрация площадки сообщила, что с 4 октября в здании будет проводиться реконструкция водопровода, сообщает SHOT.

Второй концерт комик планировал провести 9 октября в Алма-Ате, но и тут у администрации возникли "технические причины". По словам руководства, зал закрыли из-за ремонта механики сцены, который продлится две недели.

Ранее комик уже жаловался, что власти Казахстана всячески препятствуют проведению его выступлений в республике на государственном уровне. Но Астана ловко реагировала на претензии артиста, аргументировав свои действия забитым графиком залов. А между тем концерты Галкина* начали отменяться на территории Прибалтики, рассказывал Лайф.