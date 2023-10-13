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13 октября, 05:42

Актёра Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ

<p>Анатолий Белый. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/399/foto/i6/1380348/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Анатолий Белый. Обложка © kino-teatr.ru

Общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать иноагентом актёра Анатолия Белого и наказать его за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает SHOT.

После начала специальной военной операции актёр уволился из МХТ имени А.П. Чехова и вместе с семьёй сбежал в Израиль, где теперь периодически даёт интервью иноагентам и поливает грязью россиян, правительство и армию нашей страны. Недавно у общественников всё же лопнуло терпение, и они потребовали наказать когда-то Заслуженного артиста РФ.

Помимо этого, Белый также начал вставлять палки в колёса своим коллегам: с помощью петиции добился отмены гастролей театра "Ленком Марка Захарова" в Тель-Авиве. Актёры были крайне возмущены и назвали его "нечеловеком". Однако уже вскоре Белый сам попал на их место: в Париже и Праге отменили его постановку "Я здесь" из-за низкого спроса на билеты.

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Кстати, ещё прошлой весной Белый исключил возвращение в Россию из Израиля. При этом после релокации актёр заявил, что спокойно отнесётся к тому, что его детям придётся служить в израильской армии. Однако сейчас обстановка в стране крайне неспокойная. Мы уже рассказывали, что 7 октября сектор Газа открыл огонь по Израилю, на территорию проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Власти еврейского государства официально заявили о переходе в состояние войны. Уже почти неделю между сторонами продолжаются страшные боестолкновения, в результате которых гибнут как военные, так и мирные граждане.

Николь Вербер
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