Актёра Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ

Общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать иноагентом актёра Анатолия Белого и наказать его за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает SHOT.

После начала специальной военной операции актёр уволился из МХТ имени А.П. Чехова и вместе с семьёй сбежал в Израиль, где теперь периодически даёт интервью иноагентам и поливает грязью россиян, правительство и армию нашей страны. Недавно у общественников всё же лопнуло терпение, и они потребовали наказать когда-то Заслуженного артиста РФ.