Большинство россиян признались, что уверены в скором возвращении звёзд-релокантов

Большинство россиян считают, что бежавшие за рубеж миллиардеры и деятели шоу-бизнеса скоро начнут возвращаться в Россию. Об этом говорят результаты опроса, проведённого kp.ru.

В частности, 33% респондентов считают, что все уехавшие вернутся, как только у них закончатся деньги. Они хорошо зарабатывали в России, а вот западная публика вряд ли окажется так же щедра, так что на красивую жизнь финансов может не хватить.

"Приедут как ни в чём не бывало и опять начнут концерты давать. И самое печальное, что люди пойдут на эти концерты и деньги им понесут", — поделился один из опрошенных.

Ещё 13% участников опроса считают, что вопрос возвращения эмигрантов зависит от исхода СВО. Когда она завершится, многие из них захотят вернуться на родину. 12% опрошенных рассказали, что сбежавших стоит ждать обратно, когда те поймут, что на Западе для них нет места.

Остальные респонденты убеждены, что возвращения звёзд-релокантов и миллионеров в Россию не произойдёт, ведь у многих из них есть другое гражданство, а до конца СВО они успеют обжиться на новом месте. Кстати, из всех участников опроса, которые не верят в возвращение уехавших, 6% считают, что те сами решат не возвращаться, а 36% верят, что в случае возвращения релокантов не примут россияне.

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