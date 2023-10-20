Злой и добрый бывший: Как с вами расстанутся разные знаки зодиака

Носители каждого знака зодиака часто имеют общие черты и особенности поведения в определённых жизненных ситуациях. Конечно же, это касается и расставаний. Окончания любовной истории редко бывают лёгкими, но у каждого представителя зодиакального круга есть свой уникальный способ разорвать отношения и справиться с потерей.

Знак зодиака Овен

Как разрывают отношения представители знака зодиака Овен? Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Овен не потерпят того, чтобы его бросили. Поэтому, если напряжение нарастает, то инициатором разрыва, будет именно он. Носители огненного созвездия относятся к расставанию как к спорту и не хотят проигрывать. Однако потом Овны часто жалеют о своих импульсивных решениях. Раскаявшись, этот знак зодиака сделает всё, чтобы доказать свою любовь и преданность, включая организацию примирительных ужинов.

Знак зодиака Телец

Как расстаются представители знака зодиака Телец? Фото © Shutterstock

Расстаются с теми, кто по гороскопу Телец, по разным причинам. Для представителей воздушных знаков они часто слишком зациклены на доме, семье и богатстве и лишены творческой составляющей. Для огненных зодиаков — чересчур скучны, малоподвижны и не способны на безбашенные поступки. Сами Тельцы переживают утрату очень болезненно, сожалея о потраченном времени и вложении сил в отношения.

Знак зодиака Близнецы

Как разрывают отношения представители знака зодиака Близнецы? Фото © Shutterstock

Зачастую, когда рождённые под знаком зодиака Близнецы, инициируют разрыв, они используют умные ментальные и эмоциональные тактики. То есть создать впечатление, будто бы на самом деле хочет расстаться их партнёр, а вовсе не они. Классический ход носителей знака зодиака Близнецы. Будучи социально зависимыми, они восстанавливают силы с помощью общения и новых знакомств, превращая свою драму расставания в грустные и смешные истории, которыми можно поделиться за разговором.

Знак зодиака Рак

Как расстаются представители знака зодиака Рак? Фото © Shutterstock

Для того чтобы представители знака зодиака Рак смогли освободиться от драмы, им часто приходится очернять своих бывших. Эти люди водной стихии не стремятся быть грубыми, но когда чувствуют себя разбитыми, то часто устанавливают жёсткие границы, например, правила отказа от контактов, чтобы оградить себя. В трудные эмоциональные времена эти чувствительные существа ценят присутствие рядом друзей, которые могут поддержать человека со знаком зодиака Рак с разбитым сердцем выражением безусловной любви к нему.

Знак зодиака Лев

Как разрывают отношения представители знака зодиака Лев? Фото © Shutterstock

Рождённый под знаком зодиака Лев — один из худших бывших. Он тщеславен и никогда не возьмёт на себя ответственность за то, что пошло не так во время отношений и привело к разрыву. Партнёр этого знака зодиака не настроен расставаться на дружеской ноте и не упустит возможности продемонстрировать, какую ошибку вы совершили. После расставания можно ожидать много демонстративного поведения, а иногда и проявления агрессии.

Знак зодиака Дева

Как расстаются люди, кто по гороскопу Дева? Фото © Shutterstock

Поскольку те, кто по гороскопу Девы, предпочитают избегать конфликтов, они часто пытаются уйти от сложного разговора. Если же тот неизбежен, эти личности начнут извиняться и быстро снимать напряжение. Возьмут на себя полную ответственность, провозглашая что-то вроде: "Дело не в тебе, а во мне". С другой стороны, когда расставание застаёт их врасплох, им трудно отпустить ситуацию. Носителям знака зодиака Дева следует помнить, что романтические решения должны основываться на реальности партнёрства, а не на его потенциале.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы: как бросят партнёра и завершат отношения? Фото © Shutterstock

Когда родившиеся под знаком зодиака Весы инициируют разрыв отношений, они часто начинают с приятных, двусмысленных формулировок типа: "Давай возьмём перерыв". Когда расставание происходит по инициативе партнёра, этот воздушный знак делает всё возможное, чтобы история закончилась на хорошей ноте. Потому что они всегда заботятся о том, какое впечатление производят на окружающих. В конечном итоге для людей, кто по гороскопу Весы, важна не только романтика, но и репутация, а также сохранение дружеских отношений с бывшим.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион: как заканчивают любовь и отношения. Фото © Shutterstock

Хотя загадочные представители знака зодиака Скорпион внешне сохраняют спокойствие, они часто проявляют свои сильные эмоции в тайном, компульсивном поведении. Например, человек водного созвездия может заблокировать своего бывшего в социальных сетях, а затем создать анонимный аккаунт, чтобы за ним следить. Лучший способ для представителей знака зодиака Скорпион "починить" разбитое сердце — это погрузиться в глубины своей души, противостоять страхам и позволить себе полностью переработать негативные эмоции.

Знак зодиака Стрелец

Как расстаются со второй половинкой рождённые под знаком зодиака Стрелец? Фото © Shutterstock

После расставания те, кто родился под знаком зодиака Стрелец, не будут страдать, выходить на связь, следить за страничками в соцсетях. Они попросту исчезнут из вашей жизни, как будто вас никогда ничего и не связывало. Этим заставляя бывшего партнёра сомневаться в том, были ли эти отношения для него чем-то значимым. На самом деле представители знака зодиака Стрелец настолько ценят свою и чужую свободу, что просто спокойно отпускают и предпочитают не провоцировать неловких ситуаций. А вот со стороны покажется, что они и рады тому, что всё закончилось.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог: что делают, когда хотят вас бросить? Фото © Shutterstock

Так как отношения для тех, кто по гороскопу Козерог, редко бывают в числе первых жизненных приоритетов, после расставания они начинают сокрушаться о затраченных ресурсах. Представители этого знака могут начать считать потраченные деньги, упрекать в упущенных во время отношений шансах и так далее. Всё это может быть довольно неприглядно со стороны, но в конце концов Козероги всегда осознают свои ошибки, просто им нужно время.

Знак зодиака Водолей

Как расстаются представители знака зодиака Водолей? Фото © Shutterstock

Расставание с представителями зодиака Водолей чаще всего происходит по его инициативе. Этот воздушный знак полон свободолюбивых и творческих личностей, которые всегда сами решают, кто будет находиться с ними рядом и насколько продолжительными будут эти отношения. Если чувства носителей знака зодиака Водолей остывают, они без сожалений оставляют связь в прошлом.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы: как ведут себя при расставании со второй половинкой. Фото © Shutterstock