5 причин, по которым мужчины встречаются с одними, а женятся на других

Каждый в жизни становился свидетелем ситуации, когда после продолжительных отношений пара распадалась, а затем мужчина делал предложение "первой встречной". Такое поведение удивляет и вызывает вполне закономерный вопрос: почему одна женщина не получает заветное кольцо даже спустя годы, проведённые вместе, в то время как другая обретает статус невесты буквально на следующий день после знакомства?

1. Он не готов создать семью

Подходящей женщины не существует. Главное — оказаться в нужное время рядом с мужчиной. Фото © Freepik / lookstudio

Практически у каждого мужчины есть роман в прошлом, об окончании которого он искренне жалеет до конца своих дней. Но он не закончился хеппи-эндом лишь по одной причине: парень тогда не был готов к браку. По статистике, сильная половина человечества редко занимается поисками "той самой", чтобы создать семью. Мужчины просто женятся на той, которая рядом, когда они морально созреют.

2. Мнение близких — это важно

Большинство женщин считают, что смогут запросто манипулировать мужчинами и подвести их под венец. В действительности парни всегда прислушиваются ко мнению своих близких друзей и родителей. И, если они будут убеждать его не жениться, скорее всего, мужчина их послушает. А самый распространённый вариант — не будет спешить с появлением штампа в паспорте. А когда близкие попросят внуков, подвернётся любая мимо идущая.

3. Нужна женщина, выглядящая уже как супруга

На шикарных и ярких женщинах женятся гораздо реже, чем на скромных и милых. На физическом влечении семью не построить. Фото © Freepik / master1305

Исследования показали, что счастливее те пары, в которых женщина привлекательнее своего спутника, однако важно, чтобы внешний вид избранницы не был вульгарным. В супруги мужчины нередко выбирают тех, кто уже выглядит как жена: скромных, кротких девушек, с которыми не стыдно выйти в свет.

4. "Удобная" женщина нужна только на время

Амбициозные мужчины, имеющие чёткий план на всю жизнь, которому они неукоснительно следуют, нередко находят себе женщин лишь для того, чтобы их дома ждал горячий ужин и искренняя поддержка. Но женятся, лишь когда придёт время, и на девушке из своих грёз. А пока она недостижима, сгодится любая для удовлетворения низменных потребностей.

5. Они выбирают тех, с кем не жили или были недолго

Длительное сожительство с мужчиной уменьшает вероятность отправиться с ним под венец. Фото © Freepik

Психологи предупреждают женщин о том, что они должны с особой осторожностью относиться к идее совместного проживания вне брака. Большинство мужчин предлагают руку и сердце спустя 22 месяца после начала романа, дальше шанс начинает снижаться на 20%, спустя три года эта цифра возрастёт до 50%, а через семь лет отношений вероятность того, что вы поженитесь, равняется нулю.