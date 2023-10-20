Синдром упущенных возможностей: Россиянам рассказали, что такое FOMO и почему Интернет лишь усиливает его

Из-за Интернета большинство из нас ощущают, что жизнь проносится мимо, пока сидишь в офисе. В результате человек начинает воспринимать себя отстающим, пока другие развиваются, идут вперёд, путешествуют. Это чувство называется FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упущенной возможности.

В среднем человек проводит в соцсетях 147 минут в день, где узнаёт о чужой жизни, представленной в лучшем свете через фото и видео. По данным World Journal of Clinical Cases, синдром появился в 2004 году, когда был запущен Facebook*. FOMO вызывает ощущение упущенной выгоды, изоляции, тревоги. Эти эмоции были и до появления Сети, так как человеку нужна социализация, но именно Интернет усилил недуг.

"Девушки, испытывающие депрессию, как правило, чаще используют соцсети, в то время как мальчики-подростки чаще скроллят ленту, когда испытывают тревогу. Это показывает, что более широкое использование социальных сетей может привести к более высокому уровню стресса, вызванного FOMO", — сказал Лайфу операционный директор сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!".

Однако FOMO присуще не только подросткам, его могут испытывать люди всех возрастов. Исследование, опубликованное в журнале Psychiatry Research, показало, что страх упустить что-то связан с более активным использованием смартфонов и соцсетей и это не коррелируется с возрастом или полом.

У активного пользователя Сети развивается нервозность, он задаётся вопросом, почему у других всё получается легко, а ему приходится трудиться на нелюбимой работе. Такие выводы о своих неудачах он делает, рассматривая фотографии успешной жизни в чужих аккаунтах. Всё это подкрепляет FOMO.

Настоящим злом стали и блогеры, которые разогревают публику, демонстрируя свою красивую жизнь. Хочешь так же? И тут начинается прямое "ковыряние" нашего FOMO. Мы все хотим так же, поэтому спешим купить то, что блогер продаёт, ведь нам нельзя ничего упустить. При этом неважно, о чём идёт речь: путёвки, курсы по личностному росту, таблетки, кремы.

Ещё один инструмент FOMO-маркетинга — предложения с ограниченным сроком. Синдром упущенной выгоды обостряется, если заявить нам, что скоро возможность получить эту выгоду исчезнет. Такую технику в Интернете эксплуатируют с помощью предложений, которые действуют короткий срок.

Другой фактор, подкрепляющий FOMO, — социальное доказательство. Например, когда блогер продвигает свой курс по достижению "успешного успеха", мы можем не обратить на него внимания, пока он не представит эти самые социальные доказательства — отзывы тех, чья жизнь изменилась после покупки курса. В итоге FOMO усиливается и приводит к депрессии. Чтобы этого избежать, нужно распознавать манипуляции и не реагировать на них в Сети.

Ранее Лайф объяснил, как защитить ребёнка в Интернете. Стоит объяснить ему правила безопасности нахождения в киберпространстве и рассказать о схемах мошенничества.