Регион

Уведомления отключены

20 октября, 15:00

Психолог назвала 5 причин, почему женщинам так нравятся "плохие парни"

Не только вам нравятся бунтари и "плохиши". Тяга у представительниц прекрасной половины человечества к "плохим парням" была всегда. И часто такое происходит не от счастливой жизни. Разбираем с психологом, что к чему.

Любовь к "плохишам" вызывает недоумение как у самих девушек, кому нравится такой тип мужчин, так и у хороших парней. Кавалеры искренне не понимают, почему вместо их заботы и любви девушка выбирает партнёра, который явно не настроен на серьёзные отношения. Что именно побуждает женщин делать выбор в сторону таких мужчин? Причин несколько.

1. Всё родом из детства

Почему хорошие девочки любят плохих парней? Ответ психолога. Фото © Shutterstock

Почему хорошие девочки любят плохих парней? Ответ психолога. Фото © Shutterstock

"Причиной выбора таких мужчин могут служить последствия детско-родительских отношений, где имел место тираничный союз или наблюдались абьюзивные отношения, в которых папа жестоко относился к маме", рассказывает LIFE кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова. Эксперт продолжает, говоря, что в таком случае девочка с большой вероятностью повторит тот же сценарий и будет искать именно плохих парней для построения отношений.

Помимо обстановки дома, которая может быть спокойной, на такое восприятие нередко влияет и среда, в которой растёт девочка или девушка.

Подруга, которая находится в отношениях с абьюзером, соседка, много лет живущая с жестоким человеком, — всё это может восприниматься как норма, если наблюдается вокруг себя

Елена Ярикова

кандидат психологических наук, психолог.

<p>Подруга, которая находится в отношениях с абьюзером, соседка, много лет живущая с жестоким человеком, — всё это может восприниматься как норма, если наблюдается вокруг себя</p>
<p>Подруга, которая находится в отношениях с абьюзером, соседка, много лет живущая с жестоким человеком, — всё это может восприниматься как норма, если наблюдается вокруг себя</p>

2. Подмена понятий

По словам эксперта, нередко женщинами доброта отождествляется со слабохарактерностью. А вот с плохими — безопасно, ведь, как правило, они очень самоуверенны и могут постоять не только за себя, но и за вторую половину. Но, подчёркивает психолог, это ошибочное суждение. Елена Ярикова говорит: "Девушки, кто доброту принимает за слабость, ошибается, думая, что у хороших мужчин отсутствует характер, нет готовности вступиться за близких в определённых ситуациях. Напротив, мужчины-"плохиши" часто ориентированы на себя, и забота о вас будет стоять не на первом месте".

3. Иллюзия сказочных отношений

Формирование большинства понятий идёт с раннего детства. Множество сказок и фильмов романтизируют образ отрицательного героя, который, несмотря на зло, ради любимой готов пойти на всё

Елена Ярикова

кандидат психологических наук, психолог

<p>Формирование большинства понятий идёт с раннего детства. Множество сказок и фильмов романтизируют образ отрицательного героя, который, несмотря на зло, ради любимой готов пойти на всё</p>
<p>Формирование большинства понятий идёт с раннего детства. Множество сказок и фильмов романтизируют образ отрицательного героя, который, несмотря на зло, ради любимой готов пойти на всё</p>

Таким образом на подсознании девочек откладывается картинка плохого мальчика, который борется со всем миром, преодолевает любые сложности, но ради любимой готов свернуть горы. В действительности подобных отношений не бывает, а такие романтичные супергерои существуют только в кино и на страницах книг.

4. Любовь к острым ощущениям

Названы 5 причин, почему женщинам нравятся отношения с абьюзерами. Фото © Shutterstock

Названы 5 причин, почему женщинам нравятся отношения с абьюзерами. Фото © Shutterstock

Некоторые девушки не могут без драмы. В нормальных отношениях им скучно. "Им нужны эмоции, скандалы, эмоциональные качели и адреналин, который они получают, будучи рядом с плохими парнями", — рассказывает кандидат психологических наук. Как правило, причины выбора таких мужчин обусловлены проблемами из детства, где у родителей не было здоровой модели отношений.

5. Ощущение внутренней свободы

"Ты же хорошая девочка", "Хорошие девочки должны / не должны…" — как правило, дочерям с детства так говорят, уговаривая быть хорошей и соответствовать всем правилам воспитания

Елена Ярикова

кандидат психологических наук, психолог

<p>"Ты же хорошая девочка", "Хорошие девочки должны / не должны…" — как правило, дочерям с детства так говорят, уговаривая быть хорошей и соответствовать всем правилам воспитания</p>
<p>"Ты же хорошая девочка", "Хорошие девочки должны / не должны…" — как правило, дочерям с детства так говорят, уговаривая быть хорошей и соответствовать всем правилам воспитания</p>

Строгие родители особенно перегибают палку, говорит эксперт, и в возрасте 17–19 лет у девушки трансформируется в желание нарушать все запреты и освободиться от ограничений, которые так долго накладывались. "Связь с плохим парнем — один из вариантов воплощения такого внутреннего бунта", говорит психолог. У таких мужчин, как правило, отсутствуют внутренние тормоза, что очень привлекает тех, кого все время ограничивали.

Эти 7 фраз показывают, что человек перед вами — нытик, плакса и типичная жертва

Эти 7 фраз показывают, что человек перед вами — нытик, плакса и типичная жертва

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров