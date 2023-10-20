Психолог назвала 5 причин, почему женщинам так нравятся "плохие парни"

Любовь к "плохишам" вызывает недоумение как у самих девушек, кому нравится такой тип мужчин, так и у хороших парней. Кавалеры искренне не понимают, почему вместо их заботы и любви девушка выбирает партнёра, который явно не настроен на серьёзные отношения. Что именно побуждает женщин делать выбор в сторону таких мужчин? Причин несколько.

1. Всё родом из детства

Почему хорошие девочки любят плохих парней? Ответ психолога. Фото © Shutterstock

"Причиной выбора таких мужчин могут служить последствия детско-родительских отношений, где имел место тираничный союз или наблюдались абьюзивные отношения, в которых папа жестоко относился к маме", — рассказывает LIFE кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова. Эксперт продолжает, говоря, что в таком случае девочка с большой вероятностью повторит тот же сценарий и будет искать именно плохих парней для построения отношений.

Помимо обстановки дома, которая может быть спокойной, на такое восприятие нередко влияет и среда, в которой растёт девочка или девушка.

Подруга, которая находится в отношениях с абьюзером, соседка, много лет живущая с жестоким человеком, — всё это может восприниматься как норма, если наблюдается вокруг себя Елена Ярикова кандидат психологических наук, психолог.

2. Подмена понятий

По словам эксперта, нередко женщинами доброта отождествляется со слабохарактерностью. А вот с плохими — безопасно, ведь, как правило, они очень самоуверенны и могут постоять не только за себя, но и за вторую половину. Но, подчёркивает психолог, это ошибочное суждение. Елена Ярикова говорит: "Девушки, кто доброту принимает за слабость, ошибается, думая, что у хороших мужчин отсутствует характер, нет готовности вступиться за близких в определённых ситуациях. Напротив, мужчины-"плохиши" часто ориентированы на себя, и забота о вас будет стоять не на первом месте".

3. Иллюзия сказочных отношений

Формирование большинства понятий идёт с раннего детства. Множество сказок и фильмов романтизируют образ отрицательного героя, который, несмотря на зло, ради любимой готов пойти на всё Елена Ярикова кандидат психологических наук, психолог

Таким образом на подсознании девочек откладывается картинка плохого мальчика, который борется со всем миром, преодолевает любые сложности, но ради любимой готов свернуть горы. В действительности подобных отношений не бывает, а такие романтичные супергерои существуют только в кино и на страницах книг.

4. Любовь к острым ощущениям

Названы 5 причин, почему женщинам нравятся отношения с абьюзерами. Фото © Shutterstock

Некоторые девушки не могут без драмы. В нормальных отношениях им скучно. "Им нужны эмоции, скандалы, эмоциональные качели и адреналин, который они получают, будучи рядом с плохими парнями", — рассказывает кандидат психологических наук. Как правило, причины выбора таких мужчин обусловлены проблемами из детства, где у родителей не было здоровой модели отношений.

5. Ощущение внутренней свободы

"Ты же хорошая девочка", "Хорошие девочки должны / не должны…" — как правило, дочерям с детства так говорят, уговаривая быть хорошей и соответствовать всем правилам воспитания Елена Ярикова кандидат психологических наук, психолог