Психолог объяснила, почему женщин так привлекают мужчины в форме

Пока обычные мужчины сворачивают головы при взгляде на красивых девушек, те нередко остаются безразличными, предпочитая военных и сотрудников других ведомств. Почему же многие женщины так неравнодушны к мужчинам в форме? Дело в их статности, красоте и загадочности или чём-то ином? На эти и другие вопросы в беседе с Лайфом ответила клинический психолог, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская.

Прежде всего стоит отметить, что наши бабушки, дедушки и родители росли в послевоенное время, когда в обществе часто звучали рассказы о войне и проявленном в ВОВ героизме российских солдат, поэтому архетип героев таких людей может ассоциироваться с человеком в форме. Нынешнее же поколение выросло на совершенно другом контенте: в новостях мелькали сюжеты о том, как сотрудники МЧС борются с угрозой, устраняют последствия терактов, подрывов домов в 90-х годах и катаклизмов. Такая устоявшаяся картина в голове тоже может закрепить архетип героя человека в форме, отметила Иневская.

Клинический психолог, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская. Фото © Предоставлено Лайфу

"Второе, что может быть привлекательным в форме мужчин, — это ассоциация с порядком. Форма придаёт строгость, а также последовательность в действиях. Соответственно, такой образ наиболее востребован женской половиной населения во времена кризиса и высокой турбулентности. Всё это ассоциируется с порядком и для женщин может выглядеть крайне привлекательным", — добавила психолог.

Кроме того, мужчины в форме ассоциируются с приверженностью к долгу (врачебному или военному), что у многих женщин вызывает предположения и ожидания в долгосрочных отношениях. Также нередко это связано с властью и авторитетом. Привлекательность таких мужчин может выступать компенсирующим механизмом для девушек, которым не хватает контроля над собственной жизнью. Именно поэтому они могут неосознанно тянуться к таким партнёрам.