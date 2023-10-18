Эксперт рассказала, с каким типом привязанности можно построить здоровые отношения

В современной психологии существует четыре типа привязанностей: безопасный, избегающий, тревожный и тревожно-избегающий. Об этом ИА Ru.News24 рассказала психолог Лилия Шувалова. Эксперт также раскрыла, как они влияют на совместную жизнь.

Она отметила, что все типы привязанностей формируются в детстве и идут от семьи. То, как удовлетворялись потребности ребёнка взрослыми, потом повлияет на ощущение базовой безопасности и возможности доверять второй половинке.

Первый тип — безопасный. Такие люди, по словам психолога, спокойно воспринимают отношения, имеют здоровую самооценку и могут выражать чувства открыто.

Главное отличие между тревожным и избегающим типом — возможность построить здоровые отношения, отметила Шувалова. Дети, воспитанные холодными родителями, имеют избегающий тип и будут всегда испытывать страх быть отвергнутым, поэтому при осознании крепнущих чувств могут запросто сбежать.

"Тревожный тип будет постоянно искать подтверждение собственной значимости в глазах партнёров, друзей и будет пытаться её продемонстрировать всеми доступными способами, чтобы заслужить любовь. Ему непонятно, что любить можно всегда, а не за что-то. Он может дико и беспочвенно ревновать партнёра, а при сопутствующих проблемах ещё и начать его преследовать как единственный объект, обеспечивающий ему чувство безопасности", — рассказала преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета "Синергия".

Эксперт подчеркнула, что когда мы наблюдаем проявление не надёжного, а какого-то иного типа привязанности, то в отношениях начинаются проблемы. Чтобы сохранить отношения, партнёр с тревожным типом может начать "газлайтить". По словам специалиста, вспышки ярости и агрессии и скандалы — вечные спутники отношений с этим типом привязанности.