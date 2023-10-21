10 смешных фото котов, которые так любят арбузы, что не могут с них слезть
"Кот на арбузе! Посмотрите, мне так это понравилось!" Если вы не понимаете, откуда эта гениальная цитата, вам точно нужно оценить нашу подборку.
Для начала небольшой культпросвет. Ещё несколько лет назад в Сети завирусилось видео с котом на арбузе. Но в русскоязычном сегменте Интернета на это никто внимания не обращал... До поры до времени. В сентябре стримерша Людмурик решила поделиться своим восхищением по поводу кадров с подписчиками. Вы должны это увидеть!
Видео © YouTube / Кот на арбузе
Аудиозапись с реакцией стримерши Людмурик в России стала популярнее самого видео с котом. Мы решили изучить вопрос и выяснили, что коты, в принципе, отлично относятся к арбузам. Собрали десять кадров, которые это вам докажут.
Тот самый кот на арбузе. Ну как, вам понравилось? Нам — очень!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell
"Арбузный кот", — qbleevpole.
Фото © Reddit / qbleevpole
"Этот кот сердито защищает свой багажник, полный арбузов", — yallapapi.
Фото © Reddit / yallapapi
"Из арбуза получается отличная кровать!" — chrismikehunt.
Фото © Reddit / chrismikehunt
"Мой кот обожает арбузы!" — phreneticthoughts.
Фото © Reddit / phreneticthoughts
"Судя по всему, арбуз для кошачьей шерсти — то же самое, что для нас крошки от чипсов на пальцах", — I_Am_Err00r.
Фото © Reddit / I_Am_Err00r
"Купите, пожалуйста, арбузик!" — cymatic963.
Фото © Reddit / cymatic963
"Мой арбуз!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Заменили пластиковый воротник на такой арбузик. Кот в восторге!" — Excellent-Penalty461.
Фото © Reddit / Excellent-Penalty461
"А у этого кота, наоборот, арбуз — это главный враг!" — Joke-man.
Фото © Reddit / Joke-man
Reddit / Joke-man, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell