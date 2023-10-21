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21 октября, 08:00

10 смешных фото котов, которые так любят арбузы, что не могут с них слезть

"Кот на арбузе! Посмотрите, мне так это понравилось!" Если вы не понимаете, откуда эта гениальная цитата, вам точно нужно оценить нашу подборку.

Для начала небольшой культпросвет. Ещё несколько лет назад в Сети завирусилось видео с котом на арбузе. Но в русскоязычном сегменте Интернета на это никто внимания не обращал... До поры до времени. В сентябре стримерша Людмурик решила поделиться своим восхищением по поводу кадров с подписчиками. Вы должны это увидеть!

Видео © YouTube / Кот на арбузе

Аудиозапись с реакцией стримерши Людмурик в России стала популярнее самого видео с котом. Мы решили изучить вопрос и выяснили, что коты, в принципе, отлично относятся к арбузам. Собрали десять кадров, которые это вам докажут.

Тот самый кот на арбузе. Ну как, вам понравилось? Нам — очень!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell

"Арбузный кот", — qbleevpole.

Фото © Reddit / qbleevpole

Фото © Reddit / qbleevpole

"Этот кот сердито защищает свой багажник, полный арбузов", — yallapapi.

Фото © Reddit / yallapapi

Фото © Reddit / yallapapi

"Из арбуза получается отличная кровать!" chrismikehunt.

Фото © Reddit / chrismikehunt

Фото © Reddit / chrismikehunt

"Мой кот обожает арбузы!" phreneticthoughts.

Фото © Reddit / phreneticthoughts

Фото © Reddit / phreneticthoughts

"Судя по всему, арбуз для кошачьей шерсти — то же самое, что для нас крошки от чипсов на пальцах", — I_Am_Err00r.

Фото © Reddit / I_Am_Err00r

Фото © Reddit / I_Am_Err00r

"Купите, пожалуйста, арбузик!" cymatic963.

Фото © Reddit / cymatic963

Фото © Reddit / cymatic963

"Мой арбуз!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Заменили пластиковый воротник на такой арбузик. Кот в восторге!" Excellent-Penalty461.

Фото © Reddit / Excellent-Penalty461

Фото © Reddit / Excellent-Penalty461

"А у этого кота, наоборот, арбуз — это главный враг!" Joke-man.

Фото © Reddit / Joke-man

Фото © Reddit / Joke-man

10 смешных фото, показывающих, как тяжело спокойно поспать, когда ты — хозяин кошки

10 смешных фото, показывающих, как тяжело спокойно поспать, когда ты — хозяин кошки

Обложка ©

Reddit / Joke-man, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell

Сергей Трофимов
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