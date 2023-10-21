10 смешных фото котов, которые так любят арбузы, что не могут с них слезть

Для начала небольшой культпросвет. Ещё несколько лет назад в Сети завирусилось видео с котом на арбузе. Но в русскоязычном сегменте Интернета на это никто внимания не обращал... До поры до времени. В сентябре стримерша Людмурик решила поделиться своим восхищением по поводу кадров с подписчиками. Вы должны это увидеть!

Видео © YouTube / Кот на арбузе

Аудиозапись с реакцией стримерши Людмурик в России стала популярнее самого видео с котом. Мы решили изучить вопрос и выяснили, что коты, в принципе, отлично относятся к арбузам. Собрали десять кадров, которые это вам докажут.

Тот самый кот на арбузе. Ну как, вам понравилось? Нам — очень!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missenell

Фото © Reddit / qbleevpole

"Этот кот сердито защищает свой багажник, полный арбузов", — yallapapi.

Фото © Reddit / yallapapi

"Из арбуза получается отличная кровать!" — chrismikehunt.

Фото © Reddit / chrismikehunt

"Мой кот обожает арбузы!" — phreneticthoughts.

Фото © Reddit / phreneticthoughts

"Судя по всему, арбуз для кошачьей шерсти — то же самое, что для нас крошки от чипсов на пальцах", — I_Am_Err00r.

Фото © Reddit / I_Am_Err00r

Фото © Reddit / cymatic963

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Заменили пластиковый воротник на такой арбузик. Кот в восторге!" — Excellent-Penalty461.

Фото © Reddit / Excellent-Penalty461

"А у этого кота, наоборот, арбуз — это главный враг!" — Joke-man.