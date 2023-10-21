Зачем противники СВО от побега за границу переходят к опции внутренней измены Оглавление Яна Троянова Алексей Иванов Варвара Шмакова и Андрей Бурковский Почему сбежавшие из России после начала спецоперации на Украине известные личности и звёзды уже бесполезны для россиян и кто посматривает в стан релокантов, но надеется остаться. 22195 22195 Алексей Иванов, Яна Троянова, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский. Обложка © ТАСС / MERKULOV IGOR / Aleksandr Mamaev, Ura.ru / Прокофьев Вячеслав / Станислав Красильников

Беззубые обвинения и бесконечное нытьё бывших звёзд, расселившихся по оси Израиль – США, изрядно утомляют граждан РФ. Их обвинения всё меньше задевают россиян, становятся обыденны и крайне нелепы. Теперь у тех, кто осуждает СВО и хотел бы иммигрировать, но не остаться без денег и отечественной аудитории, сменилась пластинка и подход к проблеме. Красноречивым "молчанием" можно было бы назвать замысловатые микроинтервью, где на первый план выходит новое — оппозиция без нарушения границ, когда и хочется, и колется покритиковать спецоперацию, но человек понимает, что лишится сладких гонораров, и поэтому идёт окольными путями.

Яна Троянова

Стан иноагентов продолжает пополняться, и вряд ли рост новичков остановится в ближайшее время. Ведь релокантам от безделья и невостребованности срывает крышу.

"Россия — это изнасилованная русская баба. Всегда под кем-то", — заявила сбежавшая из страны после начала СВО актриса Яна Троянова. Также служительница секты "Святой Запад" заявила, что в России живут "одни алкаши".

Яна Троянова. Фото © ТАСС / Aleksandr Mamaev, Ura.ru

На её нелестные высказывания перед украинскими журналистами обратили внимание общественники, теперь, по версии ТГ-канала SHOT, ей может грозить до пяти лет. Артистка заявила, что население страны повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении.

— Мы не заметили, как страна предала нас. Это людоеды. Страна лицемеров, трусов и лжецов. Русская нация вырождается, это какой-то эволюционный процесс, — сказала Троянова, скинув на россиян вину за то, что она и ей подобные иноагенты оказались в изгнании.

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В отношении Трояновой потребовали провести проверку и признать её иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". При этом председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев отметил, что всё, о чём актриса говорит по отношению к России, — это те проблемы, с которыми она сама и борется, ведь всем известно о её алкоголизме.

Алексей Иванов

Алексей Иванов. Фото © ТАСС / MERKULOV IGOR

Напомнить о себе решил писатель Алексей Иванов, заявивший намедни, что нужно поменять государственную власть в России. Рассуждать о проблемах общества и страны — нормальное явление для мыслящих людей по всему миру. Но важно понимать, во что зашиваются такие рецепты. Писатель Иванов начал с критики функции насилия, по его мнению, на зло нужно отвечать изменениями в структуре власти. Почему-то о философии ненасилия прямо по Ганди Иванов не вспоминал, когда разрушался Советский Союз, когда страна лежала в руинах и царил беспредел 90-х с откровенными разборками на улицах, а деревни исчезали со световой скоростью, хотя тогда ему уже было за тридцать. Понятно, что под словами о насилии он выражает своё отношение к СВО.

— Решать всё насилием — это решение любой проблемы. Для России сейчас эта практика легитимна, и это ужасно, — внезапно "прозрел" Иванов. — В какое будущее мы можем идти, если мы всё собираемся решать насилием. Так просто нельзя. По большому счёту мы губим свою страну, свою нацию. У нас и так всё было не очень хорошо, а сейчас стало ещё хуже.

Рецептики Иванова крайне просты — строить более разумное общество с более справедливыми отношениями, перестраивать своё отношение к окружающим обществам, сообществам, странам и так далее. И всё бы ничего, но зачем Иванов сейчас призывает менять власть? Когда идёт спецоперация на Украине, когда наши солдаты сражаются против Запада на просторах Незалежной, взявшей курс на русофобию.

— Менять власть, менять систему государственного управления. Менять отношение к культуре, в общем-то понятно, что надо делать. Тут я никаких истин не открою. Любой человек со здравым смыслом понимает, что надо делать, — так просто обозначает своё мнение Иванов. Известно, что писатель давно живёт в Екатеринбурге, туда он переехал после несложившихся отношений с пермскими властями ещё в 2000-х годах.

Алексея Иванова знают по таким романам, как "Сердце пармы, или Чердынь — княгиня гор", "Географ глобус пропил" и некоторым другим. Ряд из них — экранизированы. Сказать, что обласканный госденьгами и проектами писатель когда-либо находился в оппозиции, сложно. В 2010 году, например, на одном из центральных телеканалов России был показан его документальный фильм в соавторстве с Леонидом Парфёновым "Хребет в России", можно вспомнить и другие проекты. Его мнение уж очень напоминает записки релокантов, которые живут бурной жизнью угасающих звёзд, надеясь на возврат. Очевидна и механика наезда на СВО.

Успешный писатель, пользующийся популярностью, — выглядит как пробный камень, тестирующий реакцию немногочисленных противников спецоперации. Но также заметен и новый подход звёзд культуры — теперь они не хотят уезжать из России, так как становятся мало кому интересны, теряют деньги и возможность выступать. Определённым силам, которые хотели бы прекращения СВО, они интересны здесь, и писатель, вероятно, озвучивает эти мысли, выступая в качестве такого лидера общественного мнения — ЛОМа на разогреве у потенциальной аудитории.

— Побаиваюсь, да, но надеюсь, что не прилетит. Ситуация в том, что некоторые слова нам запрещены. Просто нельзя их произносить и всё. Ну раз нельзя произносить, я и не произношу, но сам факт того, что я молчу по этому поводу, уже свидетельствует, что я думаю на самом деле, — говорит Иванов, обходя не имеющее отношения к спецоперации слово "война". На вопрос корреспондента "Вы бы смогли в теории бросить всё и жить за границей?" Иванов отвечает: "Смог бы, но надеюсь, что этого никогда не случится".

— Я же езжу в машине — мы едем через всякие города и городишки. Разумеется, во время этих поездок я смотрю, как живёт Россия, — рассказывает Иванов. — А живёт она "хреново" и "убого", — подчёркивает писатель, регулярно сотрудничающий с крупными проектами в области культуры, финансируемыми государством.

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Варвара Шмакова и Андрей Бурковский

Андрей Бурковский. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Бежавшие, но возвращающиеся звёзды становятся обыденным явлением. Все они за прошедшее время осознали, что никто их на Западе не ждёт. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмакова, которая сбежала из России и публично осудила СВО, планирует появиться в новом российском многосерийном проекте. Известно, что актриса уехала из страны и собирает донаты украинским беженцам. Также в Интернете появился тизер фильма "Летучий корабль", снятого по мотивам одноимённого советского мультфильма, где одну из главных ролей исполняет актёр Андрей Бурковский, сбежавший с семьёй в США после начала спецоперации на Украине.

Авторы Мари Медведева