Как обошлась судьба со сбежавшими после СВО известными россиянами Кто из некогда известных и богатых граждан России, бежавших после начала спецоперации на Украине, вспомнил о России в октябре, а кто продолжает оскорблять Москву на фоне эскалации на Ближнем Востоке. 42835 42835 Анатолий Белый, Михаил Фридман, Анатолий Чубайс. Обложка © Вадим Тараканов / Владислав Шатило / Михаил Джапаридзе

Анатолий Белый

Сбежавший из России ещё в июле прошлого года актёр Анатолий Белый (Вайсман), в прошлом трудившийся в МХТ имени Чехова, объяснил, почему он не может пойти воевать на стороне израильской армии. Белый проживает в городе Нетания, который практически не подвергается обстрелам.

7 октября, когда началась атака со стороны ХАМАС, Белый, как и другие российские релоканты, опубликовал пост с фотографией израильского флага и комментарием: "Израиль выстоит. Израиль победит". При этом он поспешил рассказать о причине, почему не пойдёт в армию. "Я, к сожалению, не попадаю в эту категорию: не служил в армии Израиля и не нахожусь здесь пять лет. Не исключаю, что пошёл бы на фронт", — пишет Белый. "Не исключаем, что в случае затяжного конфликта актёр вспомнит про Россию", — комментируют в профильных пабликах читатели.

Стоит вспомнить, что после начала российской спецоперации он выступил против СВО, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Просто критиковать россиян Белому было мало, и в августе он опубликовал петицию с призывом отменить показ постановки "Поминальная молитва" театра "Ленком" в Тель-Авиве. Также он призывал сорвать гастроли "Театриума на Серпуховке" с постановкой "Не в свои сани не садись". Однако спустя время к нему вернулся запущенный бумеранг — в России началась процедура признания его иноагентом, а в Париже и Праге отменили его постановку "Я здесь" из-за низкого спроса на билеты. "Здесь вам не там", — шутят фолловеры.

— Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему всё: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать, — сказал про него режиссёр Никита Михалков. — Второе предательство — предательство своего рода. Чтобы достичь успехов в нашей стране, он сменил фамилию.

Анатолия Белого размазывает Никита Сергеевич Михалков. Видео © t.me / real cultras Z

Анатолий Белый дошёл до того, что сравнил Россию с ХАМАС, а россиян назвал рабами только потому, что в нашей стране не ценят ЛГБТ. "Всё то же самое, почерк один и тот же, что у ХАМАС, что у подобных стран", — сказал про риторику российского государства Белый.

Актёр Анатолий Белый заявил, что он не хочет жить в мире, где правят традиционные русские ценности. Видео © t.me / F*ck you That's Why

Михаил Фридман

Первым процесс обратной релокации после голодного Лондона, где были заблокированы счета и денег не хватало даже на посудомойку, а затем и Израиля, атакованного ХАМАС, осуществил российский бизнесмен Михаил Фридман, который, по некоторой информации, мог спонсировать ВСУ. Ранее Лайф писал, что сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил СК РФ проверить сообщения о том, что основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман финансирует ВСУ. На Украине и на Западе у миллиардера есть подконтрольные активы, которые поддерживают "приближение победы".

Банкир заявил, что теперь намерен часто приезжать в Россию. "Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации", — объяснил Фридман американскому агентству Bloomberg.

1,4 миллиарда гривен (почти 4 миллиарда рублей по текущему курсу) под обоснованием "преодоление последствий войны и приближение победы" перечислял в бюджет подконтрольный структурам Фридмана крупнейший украинский оператор сотовой связи "Киевстар". Доля Фридмана в "Киевстаре" была арестована, а представители компании сразу же от него дистанцировались, сообщив, что, мол, "подсанкционное лицо никак не влияет на деятельность компании". Напомним, эти события произошли после того, как суд на Украине арестовал все активы российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Анатолий Чубайс

Сразу после атаки на Израиль бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс вылетел в Дубай. Однако позднее поспешил сообщить, что поездка была деловой и из Израиля он не сбегает. "Поспрашивал знакомых в Дубае про "гарантии", а потом решил, что в Россию пока рано возвращаться", — комментируют в соцсетях. А вот российские СМИ отмечают, что экс-приватизатора всея Руси ждёт масштабная проверка деятельности "Роснано" от Счётной палаты. Внимание уделят всем периодам, в том числе и времени, когда госкорпорацией руководил Чубайс. Аудиторы будут искать действия, которые привели к образованию огромных финансовых дыр в её бюджете. Появился даже анекдот: "Макаревич и Кац в Лондоне, Чубайс в Дубае, Ургант в Москве, а кто будет защищать Святую землю?".

Анатолия Чубайса заметили в бизнес-лаундже аэропорта Дубая. Фото © t.me / РОССИЯ СЕЙЧАС

Напомним, в июле главный приватизатор России Анатолий Чубайс, покинувший страну после начала СВО, заявлял, что для спасения российской экономики нужно завершить СВО и помириться с Западом. Он уехал из РФ за несколько дней до того, как прокуратура занялась проверкой деятельности его команды в компании "Роснано". Но, закидывая время от времени удочки, Чубайс понимает, что возвращаться пока рано, так как россияне лютуют, припоминая ему все его делишки.

Авторы Мари Медведева