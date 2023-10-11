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Секрет олигарха: Как структуры российского миллиардера Фридмана помогают победе Украины

После публичного предательства России и бегства на Запад основатель "Альфа групп" Михаил Фридман внезапно решил навестить Москву. Однако на Украине и на Западе у него остаются подконтрольные активы, которые финансово поддерживают "приближение победы".

10 октября, 22:40
<p>Михаил Фридман. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков, © Shutterstock</p>

Михаил Фридман. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков, © Shutterstock

Почему миллиардер решил вернуться в Москву

В понедельник российская общественность удивлялась смелости Михаила Фридмана, который приехал в Москву после публичного отречения от России, бегства из страны и попавшей в мировые СМИ информации о финансировании им украинских военных. До этого пресса сообщала, что олигарх бежал из Лондона в Израиль, и вдруг он появился в столице.

Сам банкир заявил, что приехал не насовсем, но теперь намерен часто приезжать в Россию.

Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации, — заявил Фридман американскому агентству Bloomberg.

Михаил Фридман. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Михаил Фридман. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ранее олигарх жаловался на невыносимые условия жизни в британской столице, подчёркивая, что ему приходится постоянно находиться дома "как под домашним арестом".

До недавнего времени ситуация вокруг активов Фридмана на Западе была сложной, но в середине сентября Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании неожиданно сообщило, что прекратило расследовать уклонение от санкций российского миллиардера.

NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года, — заявили следователи агентству Bloomberg.

Американский The Wall Street Journal сообщил, что Фридман даже предлагал вложить в украинский "Сенс-банк" 1 млрд долларов в обмен на снятие санкций. Фото © wsj.com

Американский The Wall Street Journal сообщил, что Фридман даже предлагал вложить в украинский "Сенс-банк" 1 млрд долларов в обмен на снятие санкций. Фото © wsj.com

Тёмные пятна в бизнесе

Примечательно, что несколько дней назад суд на Украине арестовал все активы российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Об этом сообщала СБУ.

На Украине, в которую бизнесмен вкладывал сотни миллионов долларов, местное Бюро экономической безопасности заподозрило его в отмывании 100 млн гривен, поэтому активы учредителей "Альфа групп" совокупной стоимостью 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей) были арестованы.

Как выяснил Лайф, 1,4 млрд грн (почти 4 млрд рублей по текущему курсу) под обоснованием "преодоление последствий войны и приближение победы" перечислял в бюджет подконтрольный структурам Фридмана крупнейший украинский оператор сотовой связи "Киевстар". Доля Фридмана в "Киевстаре" тоже попала под арест, а представители компании сразу же от него дистанцировались, сообщив, что, мол, "подсанкционное лицо никак не влияет на деятельность компании".

После этого Фридман со спокойной душой решил наведаться в российскую столицу.

Однако обширную помощь Незалежной оказывал и до сих пор оказывает крупнейший актив Фридмана в Европе — LetterOne.

Весной этого года крупнейший международный актив Фридмана LetterOne опубликовал доклад, в котором обнародовал информацию о поддержке украинских граждан и инфраструктуры страны после начала СВО. Фото © letterone.com

Весной этого года крупнейший международный актив Фридмана LetterOne опубликовал доклад, в котором обнародовал информацию о поддержке украинских граждан и инфраструктуры страны после начала СВО. Фото © letterone.com

Как Фридман стал бизнесменом международного уровня

На протяжении последних как минимум десяти-пятнадцати лет 59-летний основатель "Альфа-Групп" активно растил иностранный бизнес, выводя в него в том числе и российские активы. В итоге к 2022 году в его бизнес-империи крутились десятки, если не сотни миллиардов долларов. И сейчас Фридмана скорее можно назвать международным, а не российским бизнесменом.

К началу СВО Михаил Фридман был шестым в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes с состоянием в 11,8 млрд долларов. С этим состоянием он также вошёл в 150 самых богатых людей планеты.

Как отец российского миллиардера Михаила Фридмана работает на ВПК Украины

Как отец российского миллиардера Михаила Фридмана работает на ВПК Украины

За пределами России одним из крупнейших активов у Фридмана является международный инвестиционный бизнес со штаб-квартирой в Люксембурге — LetterOne. Его учредители — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев — на старте в 2013 году вложили в него почти 13,4 млрд долларов.

Сейчас подразделения компании занимаются инвестициями в мировой нефтегазовый бизнес, в телекоммуникационные и технологические компании Европы и США, в розничную торговлю, а также управлением частным капиталом. Размах деятельности можно оценить даже по нескольким примерам.

Например, в 2019 году дочка LetterOne — нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Гамбурге DEA AG — объединилась с Wintershall — дочерней структурой немецкого гиганта BASF. Стоимость новой компании — 20 млрд долларов.

Информация о поддержке компанией Украины висит на главной странице сайта LetterOne. Фото © letterone.com

Информация о поддержке компанией Украины висит на главной странице сайта LetterOne. Фото © letterone.com

Телекоммуникационное подразделение бизнес-империи Фридмана — L1 Technology со штаб-квартирой в Лондоне — вложило в технологические компании Европы и США 16 млрд.

Какие проблемы устроил Фридману Запад

Такой рост наверняка был на руку западным элитам, ведь, как ещё в 2002 году предупреждал российских олигархов президент Владимир Путин, в любой момент они могут лишиться своих зарубежных активов.

Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать! — пророчески предупреждал делегатов IV съезда Торгово-промышленной палаты президент тогда, когда в отношениях России и Запада "ещё всё было нормально".

В феврале 2022 года, спустя буквально несколько дней после начала военной операции России на Украине банкир попал в санкционный список Евросоюза. Ещё через неделю в британский, а дальше по цепочке в канадский, австралийский, новозеландский, и в августе 2023 года — за участие в работе финансового сектора российской экономики — в санкционный список США, направленный против "известных представителей российской финансовой элиты".

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Михаил Фридман. Лондон, сентябрь, 2000 год. Фото © ТАСС / imago / Newscast

Почему Михаил Фридман решил вернуться в Россию?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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