Секрет олигарха: Как структуры российского миллиардера Фридмана помогают победе Украины После публичного предательства России и бегства на Запад основатель "Альфа групп" Михаил Фридман внезапно решил навестить Москву. Однако на Украине и на Западе у него остаются подконтрольные активы, которые финансово поддерживают "приближение победы". 10 октября, 22:40 Михаил Фридман. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков, © Shutterstock

Почему миллиардер решил вернуться в Москву

В понедельник российская общественность удивлялась смелости Михаила Фридмана, который приехал в Москву после публичного отречения от России, бегства из страны и попавшей в мировые СМИ информации о финансировании им украинских военных. До этого пресса сообщала, что олигарх бежал из Лондона в Израиль, и вдруг он появился в столице.

Сам банкир заявил, что приехал не насовсем, но теперь намерен часто приезжать в Россию.

— Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации, — заявил Фридман американскому агентству Bloomberg.

Михаил Фридман. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ранее олигарх жаловался на невыносимые условия жизни в британской столице, подчёркивая, что ему приходится постоянно находиться дома "как под домашним арестом".

До недавнего времени ситуация вокруг активов Фридмана на Западе была сложной, но в середине сентября Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании неожиданно сообщило, что прекратило расследовать уклонение от санкций российского миллиардера.

— NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года, — заявили следователи агентству Bloomberg.

Американский The Wall Street Journal сообщил, что Фридман даже предлагал вложить в украинский "Сенс-банк" 1 млрд долларов в обмен на снятие санкций. Фото © wsj.com

Тёмные пятна в бизнесе

Примечательно, что несколько дней назад суд на Украине арестовал все активы российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Об этом сообщала СБУ.

На Украине, в которую бизнесмен вкладывал сотни миллионов долларов, местное Бюро экономической безопасности заподозрило его в отмывании 100 млн гривен, поэтому активы учредителей "Альфа групп" совокупной стоимостью 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей) были арестованы.

Как выяснил Лайф, 1,4 млрд грн (почти 4 млрд рублей по текущему курсу) под обоснованием "преодоление последствий войны и приближение победы" перечислял в бюджет подконтрольный структурам Фридмана крупнейший украинский оператор сотовой связи "Киевстар". Доля Фридмана в "Киевстаре" тоже попала под арест, а представители компании сразу же от него дистанцировались, сообщив, что, мол, "подсанкционное лицо никак не влияет на деятельность компании".

После этого Фридман со спокойной душой решил наведаться в российскую столицу.

Однако обширную помощь Незалежной оказывал и до сих пор оказывает крупнейший актив Фридмана в Европе — LetterOne.

Весной этого года крупнейший международный актив Фридмана LetterOne опубликовал доклад, в котором обнародовал информацию о поддержке украинских граждан и инфраструктуры страны после начала СВО. Фото © letterone.com

Как Фридман стал бизнесменом международного уровня

На протяжении последних как минимум десяти-пятнадцати лет 59-летний основатель "Альфа-Групп" активно растил иностранный бизнес, выводя в него в том числе и российские активы. В итоге к 2022 году в его бизнес-империи крутились десятки, если не сотни миллиардов долларов. И сейчас Фридмана скорее можно назвать международным, а не российским бизнесменом.

К началу СВО Михаил Фридман был шестым в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes с состоянием в 11,8 млрд долларов. С этим состоянием он также вошёл в 150 самых богатых людей планеты.

За пределами России одним из крупнейших активов у Фридмана является международный инвестиционный бизнес со штаб-квартирой в Люксембурге — LetterOne. Его учредители — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев — на старте в 2013 году вложили в него почти 13,4 млрд долларов.

Сейчас подразделения компании занимаются инвестициями в мировой нефтегазовый бизнес, в телекоммуникационные и технологические компании Европы и США, в розничную торговлю, а также управлением частным капиталом. Размах деятельности можно оценить даже по нескольким примерам.

Например, в 2019 году дочка LetterOne — нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Гамбурге DEA AG — объединилась с Wintershall — дочерней структурой немецкого гиганта BASF. Стоимость новой компании — 20 млрд долларов.

Информация о поддержке компанией Украины висит на главной странице сайта LetterOne. Фото © letterone.com

Телекоммуникационное подразделение бизнес-империи Фридмана — L1 Technology со штаб-квартирой в Лондоне — вложило в технологические компании Европы и США 16 млрд.

Какие проблемы устроил Фридману Запад

Такой рост наверняка был на руку западным элитам, ведь, как ещё в 2002 году предупреждал российских олигархов президент Владимир Путин, в любой момент они могут лишиться своих зарубежных активов.

— Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать! — пророчески предупреждал делегатов IV съезда Торгово-промышленной палаты президент тогда, когда в отношениях России и Запада "ещё всё было нормально".

В феврале 2022 года, спустя буквально несколько дней после начала военной операции России на Украине банкир попал в санкционный список Евросоюза. Ещё через неделю в британский, а дальше по цепочке в канадский, австралийский, новозеландский, и в августе 2023 года — за участие в работе финансового сектора российской экономики — в санкционный список США, направленный против "известных представителей российской финансовой элиты".

Михаил Фридман. Лондон, сентябрь, 2000 год. Фото © ТАСС / imago / Newscast Почему Михаил Фридман решил вернуться в Россию? 0 Чтобы закончить здесь какие-то дела, выгодно продать активы Чтобы вложиться в экономику России Я не знаю, кто такой миллиардер Фридман, у меня своих забот хватает

Авторы Евгений Кузнецов