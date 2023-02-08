Как отец российского миллиардера Михаила Фридмана работает на ВПК Украины Пока один из богатейших людей России — Михаил Фридман — живёт в Лондоне и отбивается от западных санкций, его отец-бизнесмен помогает ВСУ. У властей Украины есть особые планы на Фридмана-младшего. 7 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Павел Смертин

Украина. Львов. Улица Лычаковская, 48. Здесь может проживать 82-летний Марат Шлёмович Фридман — отец одного из богатейших людей России, 58-летнего Михаила Фридмана, который сделал большой вклад в развитие советской техники, разрабатывая приборы навигации для военных самолётов. Согласно бизнес-реестрам, Марат Шлёмович с 1996 года управляет научно-производственным предприятием "Автоконтроль", занимающимся производством технической аппаратуры.

Пока украинцы обвиняют Фридмана-младшего в близости к российским властям, его отец работает на украинскую оборонку. Согласно базам данных, 7 октября прошлого года на предприятии Фридмана-старшего появилось два новых телефона — +380322697404 и +380322697205. Телефоны принадлежат Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, входящему в структуры Минобороны (в/ч 36983) и имеющему стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Об этом важном заводе знают силы СВО — в марте 2022-го по нему был нанесён ракетный удар.

Как Фридман стал миллиардером

Михаил Фридман родился здесь же, во Львове, в 1964 году. Перебравшись в столицу, будущий миллиардер поступил в Московский институт стали и сплавов. Во время учёбы мыл окна и открыл дискотеку Strawberry Fields, названную в честь песни The Beatles. Вместе с двумя партнёрами будущий олигарх основал компанию "Альфа-Фото", которая импортировала химикаты для фотографических целей. Название "Альфа" принесло Фридману удачу, и он построил обширную бизнес-империю, зарабатывающую на нефти и газе, банкинге, телекоммуникациях и дистрибуции. Фридман наиболее известен как основатель "Альфа-Групп", которой принадлежит "Альфа-банк" — крупнейший частный банк в России.

Председатель совета "Альфа-банка", председатель совета директоров консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. 2000 г. Фото © ТАСС / Величкин Сергей, Родионов Владимир

Олигарх разбогател на нефтяных и энергетических сделках, в 2015 году получил статус резидента Великобритании, после чего перебрался туда. Сегодня Фридман живёт в Altone House — особняке викторианской эпохи, который он купил более чем за $90 млн. В прошлом году Forbes оценил его состояние в $15 млрд.

Какой бизнес у миллиардера есть на Украине

Фридману удалось уехать из Львова, однако вывезти Львов из Фридмана не получилось. Олигарх стал одним из первых отечественных богачей, выступивших против СВО. 28 февраля, через несколько дней после начала СВО, миллиардер отправил через свою инвестиционную компанию LetterOne письмо с призывом положить конец конфликту между Украиной и Россией, назвав его "трагедией" для обеих сторон.

Фридмана можно понять: несмотря на то что олигарх всегда комплиментарно высказывался об Украине, его внесли на одиозный сайт "Миротворец", объявив все его активы законной целью для Украины.

© "Миротворец"

На родине у олигарха существует разнообразный бизнес, — например, Фридману с партнёрами принадлежит украинский "Альфа-банк", четвёртый по активам банк страны, и крупнейший телеком-оператор "Киевстар". Также у него есть бизнес по импорту и производству минеральной воды.

Несмотря на то что олигарх оперативно вышел из совета директоров своих компаний, сегодня все его украинские активы под большим вопросом. Летом этого года украинский "Альфа-банк" начал менять вывеску на "Смысл-банк". CEO компании IDS Ukraine, производящей воду "Моршинская" и "Миргородская", Марко Ткачук заявлял, что у компании теперь нет каких-либо подразделений в России. Утверждается, что Фридман якобы не влияет на деятельность своего украинского бизнеса.

Санкционный удар

Украинцы уже приступили к дележу его активов: по данным Бюро экономической безопасности Украины и офиса генерального прокурора, накануне и во время СВО Фридман якобы организовывал заключение фиктивных соглашений и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд гривен и их дальнейшее выведение из банковской системы на Украине. В результате украинский суд арестовал часть активов компаний олигарха на общую сумму более 469 млн гривен. Это 1,5% от всего состояния олигарха — гораздо больше он потерял от европейских и американских санкций.

В марте олигарх рассказывал Bloomberg, что санкции фактически заморозили доступ к его личному состоянию в десять миллиардов долларов. Фридман под санкциями в Европейском союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. После введения ограничений Фридман заявлял, что никак не может повлиять на российское правительство и что он будет оспаривать санкции, введённые Евросоюзом, считая их "несправедливыми" и "необоснованными".

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Также Фридман жаловался на бедность: — Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития ещё с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно.

Под санкции попали и дети олигарха. Их у него четверо — Лариса Фридман (1993 г.р.), Катерина Фридман (1996 г.р.), дочь Н. (2006 г.р.) и сын Александр Ожельский (2000 г.р.). Последний уже заявил, что после 24 февраля уехал в Дубай в связи с несогласием с СВО, да и вообще, он считает себя украинцем.

После введения санкций "нашлась" и семейная вилла Фридмана (580 кв. м) на юге Франции, которую семейство сдаёт в аренду. Она называется Copab, в вилле десять спален, спа-зона, бассейн и вертолётная площадка. Вилла имеет свой собственный сайт и записана на компанию SNC Copab, которой владеют бывшая жена олигарха Ольга Айзиман и две его дочери — Екатерина и Лариса.

Фото © radiosvoboda.org / Schemes

Вилла в любой момент может быть конфискована, но пока власти Франции этого не делают. Не исключено, что европейский бизнес детей Фридмана, украинский бизнес его отца и арестованные миллиардные активы являются рычагами давления Евросоюза на олигарха.

Как Украина хочет использовать олигарха

По замыслу руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, олигарх должен возглавить санкционную коалицию, к которой должны присоединиться Турция, Израиль и по возможности ОАЭ. В офисе президента Владимира Зеленского уже создана рабочая группа, которая занимается этими вопросами. Разработан международный санкционный договор, правда, под которым ещё не поставлены необходимые подписи.

Ермак надеется, что Фридман и другие российские олигархи публично осудят СВО и российские власти, признают территориальную целостность Украины и направят часть своих средств в так называемый фонд покаяния для восстановления страны. Если они этого не сделают, то потеряют всё имущество в Евросоюзе.

Политолог Сергей Марков назвал происходящее с Фридманом "политическими репрессиями", заявив, что Запад и дальше будет заставлять отечественных олигархов брать украинское гражданство, финансировать войну против России.

В сентябре издание The Wall Street Journal опубликовало новость, что Фридман якобы предложил перевести миллиард долларов украинскому "Альфа-банку". По словам источников издания, предложение Фридмана должно убедить Великобританию отменить ограничения, которые были введены в его отношении.

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) Александр Новиков. Фото © nazk.gov.ua

Главы Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) Александр Новиков в интервью Forbes также заявлял, что Фридман якобы активно консультировался с властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Незалежной. Сейчас у Фридмана российский и израильский паспорта. Пресс-служба "Альфа-банка", правда, уже публично опровергла идею получения Фридманом украинского гражданства.

Почему Запад не оставляет Фридмана в покое

Пока же Фридман занят спасением своих европейских активов: например, летом олигарх продал IT-бизнес в Дании. Также мальтийская фирма Фридмана отчуждала акции компании PHM SF Dutch Topco BV, владевшей польской фирмой – производителем готовой еды Maga Foods. Это позволило вывести эти активы, в которые за последние два года было инвестировано более полумиллиарда евро, из-под санкций.

Но, по всей видимости, Запад собирается дожать олигарха. В декабре 2022 года Фридман был арестован в своём лондонском особняке Британским агентством по борьбе с преступностью по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью совершения преступления: олигарха подозревают в нарушении санкций, введённых после начала СВО. К операции в особняке миллиардера были привлечены более 50 сотрудников полиции, по окончании обыска были изъяты цифровые устройства и значительная сумма денег. Интересно, что в заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании имя Фридмана не упоминается.

— Я в порядке, встречаюсь с друзьями, — сказал Фридман российским СМИ после освобождения под залог. Но с тех пор олигарх ещё не делал никаких заявлений.

Кому будет помогать Фридман? 0 Украине, потому что так он может снять с себя западные санкции России, потому что у него здесь есть бизнес Западу, потому что он перебрался с семьёй жить туда

Авторы Станислав Сенькин