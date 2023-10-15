10 смешных фото, показывающих, как тяжело спокойно поспать, когда ты — хозяин кошки
Есть только два типа людей в этом мире: те, кто сладко спят по ночам, и те, у кого дома есть эти пушистые друзья. Собрали 10 смешных фото, которые поймут только кошатники.
"Позволила коту поспать на моей кровати. И как мне теперь его отсюда выгнать?" — SomedayShambles.
Фото © Reddit / SomedayShambles
"Как сделать так, чтобы коты перестали спать на моей кровати?!" — Mib454.
Фото © Reddit / Mib454
"Вопрос: Почему он продолжает спать в моей постели?" — Hizuff.
Фото © Reddit / Hizuff
"А это, вообще, нормально, что мой кот спит днём по 10 часов? Мы играем, когда он бодр, но в основном мохнатый просто лежит на кровати вот так, даже не прилечь..." — ameenbusiness666.
Фото © Reddit / ameenbusiness666
"Мой муж спит на боку, но каждое утро хвостатый мяукает и кричит на него, пока тот не перекатывается на спину, чтобы кот мог поспать на нём", — pnda0828.
Фото © Reddit / pnda0828
"То, как спят мой парень и его кот", — bbkfx.
Фото © Reddit / bbkfx
"Почему из шести человек в моей семье кошки спят именно на моей кровати?!" — The_Forth_Crusader42.
Фото © Reddit / The_Forth_Crusader42
"Жена и её попытки поспать подольше в субботу утром", — herrniemand.
Фото © Reddit / herrniemand
"Вот так каждую ночь спят моя жена и наш кот..." — Lieutelant.
Фото © Reddit / Lieutelant
"У всех есть замечательные фотографии со своими питомцами в кровати... И вот как спим мы..." — aderaptor.
Фото © Reddit / aderaptor
Reddit / Mib454