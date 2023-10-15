Россиянам рассказали, что включат в программу бесплатной медпомощи в 2024 году
Минздрав РФ опубликовал проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2024 год. В частности, в неё включили реабилитацию после коронавируса и помощь психологов. Благодаря этому переболевшие ковидом во время восстановления смогут обратиться за помощью к психологу. Кроме того, этап реабилитации понадобится и пациентам, которые перенесли болезни сердца и сосудов, патологии центральной нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, пишет РИА "ФедералПресс".
"В рамках стационара в первый раз установлен объём медицинской помощи для проведения продолжительной реабилитации людям с тяжёлыми поражениями центральной нервной системы, а также множественными травмами", — отмечается в публикации агентства.
С 2024 года психологи будут работать и с теми, кто получает паллиативную помощь в хосписах и домах сестринского ухода согласно государственным гарантиям.
Также проект программы Минздрава предусматривает увеличение расходов за счёт государственных источников финансирования, которые будут распространяться на экстренную медпомощь, профилактику, медицинскую реабилитацию, медпомощь в дневное время больницы и высокотехнологичную медицинскую помощь. Граждане будут получать эти услуги бесплатно.
Кроме того, более чем на 20% планируется увеличить объём профилактических мероприятий, в частности диспансеризацию и медицинские осмотры. Дополнительно выделят средства для реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями, постковидным синдромом, диабетом и онкологическими болезнями.
Напомним, в 2024 году у всех россиян появятся цифровые медицинские профили. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пояснил, что в настоящее время стоит задача создать единую систему персонифицированного учёта. Сначала её внедрят в 14 пилотных регионах, а после расширят по всей стране.
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