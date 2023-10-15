Россиянам рассказали, что включат в программу бесплатной медпомощи в 2024 году

Минздрав РФ опубликовал проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2024 год. В частности, в неё включили реабилитацию после коронавируса и помощь психологов. Благодаря этому переболевшие ковидом во время восстановления смогут обратиться за помощью к психологу. Кроме того, этап реабилитации понадобится и пациентам, которые перенесли болезни сердца и сосудов, патологии центральной нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, пишет РИА "ФедералПресс".

"В рамках стационара в первый раз установлен объём медицинской помощи для проведения продолжительной реабилитации людям с тяжёлыми поражениями центральной нервной системы, а также множественными травмами", — отмечается в публикации агентства.

С 2024 года психологи будут работать и с теми, кто получает паллиативную помощь в хосписах и домах сестринского ухода согласно государственным гарантиям.

Также проект программы Минздрава предусматривает увеличение расходов за счёт государственных источников финансирования, которые будут распространяться на экстренную медпомощь, профилактику, медицинскую реабилитацию, медпомощь в дневное время больницы и высокотехнологичную медицинскую помощь. Граждане будут получать эти услуги бесплатно.

Кроме того, более чем на 20% планируется увеличить объём профилактических мероприятий, в частности диспансеризацию и медицинские осмотры. Дополнительно выделят средства для реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями, постковидным синдромом, диабетом и онкологическими болезнями.