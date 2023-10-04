Мурашко: У всех россиян в 2024 году появятся цифровые медицинские профили

В 2024 году у всех россиян появятся цифровые медицинские профили. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, сейчас стоит задача создать единую систему персонифицированного учёта. Её внедрят в 14 пилотных регионах, а после расширят по всей стране.

"К 2024 году (стоит задача) сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", — заявил Мурашко во время выступления на форуме пациент-ориентированных инноваций.

Как отметил глава Минздрава, уже в этом году в каждом субъекте РФ будет работать как минимум один программный продукт с искусственным интеллектом. Их уже внедряют и применяют. Министр добавил, что специалисты устанавливают такие системы и отлаживают механизмы их работы.