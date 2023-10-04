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4 октября, 10:39

Мурашко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ составляет 73,4 года

На данный момент ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличивается, сейчас она составляет 73,4 года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе форума пациент-ориентированных инноваций.

"Хочу отметить, что ожидаемая продолжительность жизни составила сегодня 73,4 года. Она растёт", — отметил он.

Министр добавил, что отечественная система здравоохранения постоянно обновляется. Так, регулярно строятся новые объекты, внедряются технологии и разрабатываются методы лечения. В то же время Мурашко подчеркнул: людям важно прислушиваться к советам медиков для того, чтобы поддерживать здоровье.

Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигала в 2023 году 74 лет

Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигала в 2023 году 74 лет

Ранее министр сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трёх регионах страны. Речь идёт о Москве, Ингушетии и Дагестане.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Никита Осипов
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