Мурашко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

На данный момент ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличивается, сейчас она составляет 73,4 года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе форума пациент-ориентированных инноваций.

"Хочу отметить, что ожидаемая продолжительность жизни составила сегодня 73,4 года. Она растёт", — отметил он.

Министр добавил, что отечественная система здравоохранения постоянно обновляется. Так, регулярно строятся новые объекты, внедряются технологии и разрабатываются методы лечения. В то же время Мурашко подчеркнул: людям важно прислушиваться к советам медиков для того, чтобы поддерживать здоровье.