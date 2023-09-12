Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигала в 2023 году 74 лет
В 2023 году средняя продолжительность жизни в России достигала 74 лет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растёт. В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, [она составляла] 74 с небольшим, если год к году считать", — сказал он.
Также Владимир Путин ответил на вопрос о своём участии в президентских выборах. По его словам, в соответствии с законом, парламент должен принять решение об их проведении к концу года. "Тогда и поговорим", — отметил он.
ТАСС / POOL / Александр Вильф