ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:20

Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигала в 2023 году 74 лет

В 2023 году средняя продолжительность жизни в России достигала 74 лет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растёт. В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, [она составляла] 74 с небольшим, если год к году считать", сказал он.

Путин высказался о судьбе российской лунной программы
Путин высказался о судьбе российской лунной программы

Также Владимир Путин ответил на вопрос о своём участии в президентских выборах. По его словам, в соответствии с законом, парламент должен принять решение об их проведении к концу года. "Тогда и поговорим", — отметил он.

BannerImage

ТАСС / POOL / Александр Вильф

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar