Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигала в 2023 году 74 лет

"Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растёт. В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, [она составляла] 74 с небольшим, если год к году считать", — сказал он.