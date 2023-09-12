Путин высказался о судьбе российской лунной программы

Отсутствие успеха у миссии "Луна-25" не означает, что программа будет завершена. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он выразил сожаление, что прилунение станции не состоялось, однако отметил, что задача у миссии была очень сложная и Россия продолжит и дальше работать в этом направлении.