Путин высказался о судьбе российской лунной программы
Путин: Отсутствие успеха у "Луны-25" не значит, что мы завершим эту программу
Отсутствие успеха у миссии "Луна-25" не означает, что программа будет завершена. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он выразил сожаление, что прилунение станции не состоялось, однако отметил, что задача у миссии была очень сложная и Россия продолжит и дальше работать в этом направлении.
"Что касается посадки на площадку, где тоже ещё никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведён анализ соответствующий, работа будет продолжена", — сказал глава государства.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло по плану, то 21 августа она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.