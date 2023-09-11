Названа новая возможная причина крушения "Луны-25"

Причина крушения межпланетной станции "Луна-25" может крыться в неисправности прибора для измерения ускорения "Биус-Л". Об этом РИА "Новости" рассказал источник.

Он подтвердил, что причиной неисправности могла стать поломка, и сообщил, что "Биус-Л" необходим для выяснения ориентации космической станции и установки скорости полёта. Эту информацию он транслирует на компьютер станции, который выдаёт двигательную команду.