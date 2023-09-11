Названа новая возможная причина крушения "Луны-25"
РИА "Новости": "Луна-25" могла упасть из-за поломки прибора для измерения ускорения
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией (АМС) "Луна-25" с космодрома Восточный. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Причина крушения межпланетной станции "Луна-25" может крыться в неисправности прибора для измерения ускорения "Биус-Л". Об этом РИА "Новости" рассказал источник.
Он подтвердил, что причиной неисправности могла стать поломка, и сообщил, что "Биус-Л" необходим для выяснения ориентации космической станции и установки скорости полёта. Эту информацию он транслирует на компьютер станции, который выдаёт двигательную команду.
По данным собеседника издания, "Биус-Л" не проходил испытаний в космосе, хотя такая процедура — это признак надёжности всех приборов. Однако сбой в работе навигатора — только одна из версий падения "Луны-25". Но окончательное решение остаётся за аварийной комиссией.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло по плану, то 21 августа она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.