Геохимик оценил шансы на присвоение имени кратеру от падения "Луны-25"

Кратер на Луне, оставшийся после падения российской автоматической станции "Луна-25", не получит собственного названия, потому что он недостаточно велик. Об этом РИА "Новости" сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН Евгений Слюта.

Первое фото с кратером от 24 августа 2023 года, второе — без кратера — от 27 июня 2020-го. Видео © nasa.gov

"Такие кратеры были обнаружены от падения и других международных космических аппаратов, но настолько маленькие кратеры не называются", — объяснил геохимик.

По его словам, самые маленькие кратеры на лунной поверхности, получившие собственные имена, достигали нескольких десятков метров в диаметре. На Луне всё ещё огромное количество безымянных кратеров, которым постепенно дают названия. Процесс присвоения имён кратерам или безымянным небесным телам обычно проходит неспешно. Сперва учёные выбирают подходящее название, после чего отправляют его в Международный астрономический союз, где оно может рассматриваться в течение нескольких лет.

Учёный добавил, что есть небольшая вероятность названия в честь упавшей "Луны-25" 42-километрового кратера Pontecoulant G, на территории которого произошло крушение. Pontecoulant — общее имя для группы кратеров, диаметр самого крупного из них — 90 километров, вокруг него находится около десятка более маленьких, у каждого из них есть собственное буквенное обозначение.