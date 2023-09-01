Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 03:36

NASA показало кратер, вероятно, образованный после падения "Луны-25"

Специалисты NASA с помощью орбитального аппарата LRO сфотографировали новый кратер на поверхности Луны. Снимок опубликован на сайте космического агентства.

Учёные предполагают, что он мог образоваться после крушения российской автоматической станции "Луна-25", случившегося 19 августа.

Первое фото с кратером от 24 августа 2023 года, второе — без кратера — от 27 июня 2020-го. Видео © nasa.gov

Индийский луноход обнаружил серу, алюминий и железо

Индийский луноход обнаружил серу, алюминий и железо

Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России, однако 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.

Обложка ©

nasa.gov

Лариса Сафронова
  • Новости
  • NASA
  • США
  • Россия
  • Вселенная
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров