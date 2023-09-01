NASA показало кратер, вероятно, образованный после падения "Луны-25"
Специалисты NASA с помощью орбитального аппарата LRO сфотографировали новый кратер на поверхности Луны. Снимок опубликован на сайте космического агентства.
Учёные предполагают, что он мог образоваться после крушения российской автоматической станции "Луна-25", случившегося 19 августа.
Первое фото с кратером от 24 августа 2023 года, второе — без кратера — от 27 июня 2020-го. Видео © nasa.gov
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России, однако 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.