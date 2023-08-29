Индийский луноход обнаружил серу, алюминий и железо

Индийский луноход Pragyan ("Прагьян") нашёл на южном полюсе спутника Земли алюминий, железо и серу. В Индийской организации космических исследований (ISRO) отметили, что некоторые элементы было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов.

"Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвёл первые в истории измерения состава лунной поверхности в районе южного полюса. Анализы выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны", — подчеркнули специалисты.

Также зафиксировано присутствие марганца, кремния и кислорода. Индийские учёные рассчитывают, что получится найти и водород.

При лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии состав материалов анализируется с помощью воздействия на них интенсивных лазерных импульсов. Их сосредоточивают на поверхности, и там появляется плазма. Каждый элемент в результате излучает характерный набор световых волн.