Индия успешно посадила свою станцию на Луну

Снижение продолжалось около 20 минут. Аппарат должен доставить на поверхность Луны небольшой луноход. На видео, которые появились в соцсетях, специалисты радуются прилунению, в их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Задача миссии "Чандраян-3" — опробовать безопасную и мягкую посадку на Луну. Для этого был выбран район Южного полюса, как и в миссии "Чандраян-2". Планируется, что модуль проведёт сейсмические исследования, изучит химический и минеральный состав поверхности Луны. Луноход миссии, как ожидается, проработает в окрестностях южного полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).