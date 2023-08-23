Индия успешно посадила свою станцию на Луну
Индийский аппарат "Чандраян-3" успешно совершил посадку на Луну
Лунная станция "Чандраян-3". Графика © ISRO
Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно сел на поверхности Луны. Об этом заявила пресс-служба Индийской организации космических исследований.
Индийский аппарат "Чандраян-3" успешно совершил посадку на Луну. Видео © Twitter / Bala
Снижение продолжалось около 20 минут. Аппарат должен доставить на поверхность Луны небольшой луноход. На видео, которые появились в соцсетях, специалисты радуются прилунению, в их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Задача миссии "Чандраян-3" — опробовать безопасную и мягкую посадку на Луну. Для этого был выбран район Южного полюса, как и в миссии "Чандраян-2". Планируется, что модуль проведёт сейсмические исследования, изучит химический и минеральный состав поверхности Луны. Луноход миссии, как ожидается, проработает в окрестностях южного полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).
Напомним, что на днях о Луну разбилась российская исследовательская станция. "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа она должна была сесть на Южном полюсе спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.