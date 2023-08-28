Учёный объяснил, зачем Индия замерила температуру поверхности Луны

Данные о температуре поверхности Луны, которые собрал индийский самоходный аппарат "Прагьян", понадобятся при проектировании и строительстве баз. Об этом рассказал руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

"Температура на Луне резко меняется. От -200 градусов ночью до свыше температуры кипения воды, то есть до более +200 градусов днём. Индийский аппарат изучал не совсем температуру поверхности. Он изучал, как меняется температура от глубины. Получились интересные данные: утром там они чуть ли не комнатные", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Учёный добавил, что такие сведения будут очень важны для строителей лунных баз. Специалист подчеркнул, что индийский аппарат сделал первое в истории измерение на естественном спутнике Земли напрямую. Моисеев также напомнил, что лунный день длится по-нашему две недели. Индийские учёные будут наблюдать, как в течение этого времени температура меняется в зависимости от положения Солнца у горизонта.