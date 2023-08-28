Учёный объяснил, зачем Индия замерила температуру поверхности Луны
Учёный Моисеев: Сведения о температуре на Луне необходимы для строительства баз
Данные о температуре поверхности Луны, которые собрал индийский самоходный аппарат "Прагьян", понадобятся при проектировании и строительстве баз. Об этом рассказал руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
"Температура на Луне резко меняется. От -200 градусов ночью до свыше температуры кипения воды, то есть до более +200 градусов днём. Индийский аппарат изучал не совсем температуру поверхности. Он изучал, как меняется температура от глубины. Получились интересные данные: утром там они чуть ли не комнатные", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Учёный добавил, что такие сведения будут очень важны для строителей лунных баз. Специалист подчеркнул, что индийский аппарат сделал первое в истории измерение на естественном спутнике Земли напрямую. Моисеев также напомнил, что лунный день длится по-нашему две недели. Индийские учёные будут наблюдать, как в течение этого времени температура меняется в зависимости от положения Солнца у горизонта.
Моисеев считает, что лунная база может появиться уже в 2035 году. Предполагается, что её экипаж будет сменяться раз в три месяца. А примерно к 2050-м начнётся промышленное освоение Луны, то есть добыча полезных ископаемых.
Напомним, 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. В результате Индия стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну. В этом же месяце о Луну разбилась российская исследовательская станция. "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.
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