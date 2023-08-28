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28 августа, 12:18

Учёный объяснил, зачем Индия замерила температуру поверхности Луны

Учёный Моисеев: Сведения о температуре на Луне необходимы для строительства баз

Данные о температуре поверхности Луны, которые собрал индийский самоходный аппарат "Прагьян", понадобятся при проектировании и строительстве баз. Об этом рассказал руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

"Температура на Луне резко меняется. От -200 градусов ночью до свыше температуры кипения воды, то есть до более +200 градусов днём. Индийский аппарат изучал не совсем температуру поверхности. Он изучал, как меняется температура от глубины. Получились интересные данные: утром там они чуть ли не комнатные", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Учёный добавил, что такие сведения будут очень важны для строителей лунных баз. Специалист подчеркнул, что индийский аппарат сделал первое в истории измерение на естественном спутнике Земли напрямую. Моисеев также напомнил, что лунный день длится по-нашему две недели. Индийские учёные будут наблюдать, как в течение этого времени температура меняется в зависимости от положения Солнца у горизонта.

Моисеев считает, что лунная база может появиться уже в 2035 году. Предполагается, что её экипаж будет сменяться раз в три месяца. А примерно к 2050-м начнётся промышленное освоение Луны, то есть добыча полезных ископаемых.

Индия сразу после успеха лунной миссии решила взяться за солнечную

Индия сразу после успеха лунной миссии решила взяться за солнечную

Напомним, 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. В результате Индия стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну. В этом же месяце о Луну разбилась российская исследовательская станция. "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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