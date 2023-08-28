Индия сразу после успеха лунной миссии решила взяться за солнечную

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о решении назначить на 2 сентября запуск первой для страны станции по исследованию Солнца. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).

"Запуск "Адитья Л-1", первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года", — отмечается в сообщении.

Согласно утверждённому плану, станция будет запущена в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. "Адитья Л-1" будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце – Земля. Там аппарат может находиться сколько угодно долго неподвижно относительно нашей планеты и светила.