Индия сразу после успеха лунной миссии решила взяться за солнечную
Индия назначила на 2 сентября запуск станции по изучению Солнца
Исследовательская станция Aditya-L1. Фото © Twitter.com / ISRO
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о решении назначить на 2 сентября запуск первой для страны станции по исследованию Солнца. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).
"Запуск "Адитья Л-1", первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года", — отмечается в сообщении.
Согласно утверждённому плану, станция будет запущена в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. "Адитья Л-1" будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце – Земля. Там аппарат может находиться сколько угодно долго неподвижно относительно нашей планеты и светила.
Главная цель миссии — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах. Запуск станции много раз откладывался.
Напомним, днём 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. Индия, таким образом, стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну. Стоит отметить, что на днях о Луну разбилась российская исследовательская станция. "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск, связь с космическим аппаратом прервалась.