Россия поздравила Индию с успешной посадкой станции на Луне

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе её Южного полюса. Это большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", — говорится в послании.

Также Путин попросил Моди передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований поздравления и пожелания новых свершений.