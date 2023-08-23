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23 августа, 15:45

Россия поздравила Индию с успешной посадкой станции на Луне

Путин поздравил Моди с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе её Южного полюса. Это большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", — говорится в послании.

Также Путин попросил Моди передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований поздравления и пожелания новых свершений.

"Роскосмос" поздравил Индию с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3"

"Роскосмос" поздравил Индию с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3"

Напомним, днём 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. Индия, таким образом, стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну.

Стоит отметить, что на днях о Луну разбилась российская исследовательская станция. "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск, связь с космическим аппаратом прервалась.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Наталья Исакова
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