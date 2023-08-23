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23 августа, 14:27

"Роскосмос" поздравил Индию с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3"

<p>Лунная станция "Чандраян-3". Графика © ISRO</p>

Лунная станция "Чандраян-3". Графика © ISRO

Госкорпорация "Роскосмос" поздравила индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3" на поверхность спутника Земли.

"Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", — говорится в заявлении "Роскосмоса".

Напомним, задача миссии "Чандраян-3" — опробовать безопасную и мягкую посадку на Луну. Для этого был выбран район Южного полюса, как и в миссии "Чандраян-2". Планируется, что модуль проведёт сейсмические исследования, изучит химический и минеральный состав поверхности. Луноход миссии, как ожидается, проработает в окрестностях Южного полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).

"Надо повторить": Во что обойдётся создание новой станции взамен разбитой "Луны-25"

"Надо повторить": Во что обойдётся создание новой станции взамен разбитой "Луны-25"

Компанию космическому кораблю "Чандраян-3" мог составить российский лунный аппарат, запущенный с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа "Луна-25" должна была сесть на Южном полюсе спутника Земли, но, к сожалению, 19 августа связь с космическим аппаратом прервалась. Согласно вычислениям исследователей, "Луна-25" упала в 42-километровом кратере Pontecoulant G в Южном полушарии Луны.

Александра Вишнякова
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