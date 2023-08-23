"Роскосмос" поздравил Индию с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3"

"Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", — говорится в заявлении "Роскосмоса".

Напомним, задача миссии "Чандраян-3" — опробовать безопасную и мягкую посадку на Луну. Для этого был выбран район Южного полюса, как и в миссии "Чандраян-2". Планируется, что модуль проведёт сейсмические исследования, изучит химический и минеральный состав поверхности. Луноход миссии, как ожидается, проработает в окрестностях Южного полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).