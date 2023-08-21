Достиг Южного полюса: Установлено точное место падения "Луны-25"
Институт прикладной математики РАН вычислил место и время падения "Луны-25"
Обратная сторона Луны. Коллаж © LIFE. Фото © Clipdrop by Stability.ai
Учёные Института прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН вычислили точное место и время падения "Луны-25", смоделировав траекторию движения автоматической станции перед столкновением с поверхностью спутника Земли.
"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведённое специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", — сообщается в телеграм-канале ИПМ РАН.
Согласно вычислениям исследователей, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в Южном полушарии Луны в 14:58 мск 19 августа. Таким образом, он достиг места назначения — Южного полюса спутника Земли.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа она должна была сесть на Южном полюсе спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.