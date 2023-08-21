Достиг Южного полюса: Установлено точное место падения "Луны-25"

Учёные Института прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН вычислили точное место и время падения "Луны-25", смоделировав траекторию движения автоматической станции перед столкновением с поверхностью спутника Земли.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведённое специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", — сообщается в телеграм-канале ИПМ РАН.