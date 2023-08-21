"Роскосмос" назвал причиной аварии "Луны-25" переработку двигателя на 43 секунды
Борисов: "Луна-25" разбилась из-за того, что двигатель проработал дольше нужного
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25". Обложка © Laspace.ru
Двигательная установка автоматической межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала дольше необходимого, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, речь идёт о 127 секундах вместо запланированных 84.
"В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава госкорпорации пояснил, что это и стало основной причиной потери аппарата. Причём перед загрузкой на его борт полётное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на стенде. А сама коррекция проводилась в зоне устойчивой радиосвязи, и специалисты знали всё о положении станции.
Тем не менее в 14:57 связь с аппаратом прекратилась, а попытки восстановить её оказались неудачными. Согласно предварительным баллистическим расчётам, из-за нештатной работы корректирующей двигательной установки "аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло по плану, то 21 августа она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.