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21 августа, 14:41

"Роскосмос" назвал причиной аварии "Луны-25" переработку двигателя на 43 секунды

Борисов: "Луна-25" разбилась из-за того, что двигатель проработал дольше нужного

<p>Автоматическая межпланетная станция "Луна-25". Обложка © <a href="https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/luna-glob/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Laspace.ru</a></p>

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25". Обложка © Laspace.ru

Двигательная установка автоматической межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала дольше необходимого, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, речь идёт о 127 секундах вместо запланированных 84.

"В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд", сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава госкорпорации пояснил, что это и стало основной причиной потери аппарата. Причём перед загрузкой на его борт полётное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на стенде. А сама коррекция проводилась в зоне устойчивой радиосвязи, и специалисты знали всё о положении станции.

Тем не менее в 14:57 связь с аппаратом прекратилась, а попытки восстановить её оказались неудачными. Согласно предварительным баллистическим расчётам, из-за нештатной работы корректирующей двигательной установки "аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".

"Пролетела почти полвитка": Почему разбилась российская станция "Луна-25"

"Пролетела почти полвитка": Почему разбилась российская станция "Луна-25"

Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло по плану, то 21 августа она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.

Матвей Константинов
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