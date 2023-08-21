"Роскосмос" назвал причиной аварии "Луны-25" переработку двигателя на 43 секунды

Двигательная установка автоматической межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала дольше необходимого, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, речь идёт о 127 секундах вместо запланированных 84.

"В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава госкорпорации пояснил, что это и стало основной причиной потери аппарата. Причём перед загрузкой на его борт полётное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на стенде. А сама коррекция проводилась в зоне устойчивой радиосвязи, и специалисты знали всё о положении станции.